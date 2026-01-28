板橋社區驚魂！詭異男「身上藏刀」溜進停車場 眼尖警：口袋裡是什麼？

記者林盈君／新北報導

本月27日上午，新北市板橋區某社區，發生一名陌生男子持刀進入，並在社區地下停車場徘徊，社區的宋姓總幹事發現後，隨即報警處理，並火速通知社區內住戶。轄區員警獲報到場，詢問該男子時，對方卻含糊其詞，最後眼尖的員警發現，男子口袋裡疑藏有刀械，直接開口問「你口袋裡是什麼？」最後查獲一把水果刀，男子也被依侵入住宅及恐嚇罪現行犯逮捕。

葉男持水果刀偷偷侵入社區，被警方依現行犯逮捕。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天上午，葉姓男子趁住戶開啟地下停車場閘門時，悄悄進入社區地下停車場，由於行跡鬼祟，且非社區住戶，被總幹事發現後，立即報警處理。員警獲報後趕抵，詢問葉男時，他卻支支吾吾、說不清楚。

之後員警發現葉男身上藏有刀械，開口質問「你口袋裡是什麼？」，葉男只好將身上的水果刀交出，被警方依現行犯逮捕，訊後移送新北檢偵辦。警方也提醒，民眾如發現身邊有可疑人事物，可立即撥打110報案電話，員警將立即到場處置，以維護社區安全。

葉男持水果刀偷偷侵入社區，被警方依現行犯逮捕。（圖／翻攝畫面）

