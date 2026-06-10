板橋端午送暖 邀里長及志工齊力包粽送弱勢家庭

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端午佳節將至，板橋區公所今（10）日上午於公所大禮堂舉辦「2026板橋慶端午」公益活動，結合在地宮廟、企業贊助，邀集板橋區近百位里長，帶領里內志工300人齊力包愛心粽，並將成果分送給板橋區的經濟弱勢家庭。

板橋區長陳奇正頒狀感謝板橋慈惠宮、板橋接雲寺、板橋深丘福德宮、板橋北極壇以及新海瓦斯股份有限公司，感謝各單位多年來捐贈愛心粽，嘉惠板橋經濟弱勢家庭。讓志工們一起捲起袖子，將香噴噴粽料及滿滿祝福包進粽子裡，並將成果分贈低收入戶與獨居長輩，將端午的美味和台灣人情味一代代傳承下去。

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板橋區公所指出，自101年起連續15年舉辦「手包肉粽送愛心」慈善公益活動，廣受好評。活動現場氣氛熱絡，志工熱情投入，包粽活動圓滿結束後在區公所大門，發放萬顆愛心粽給板橋近千戶的經濟弱勢家庭。每顆愛心粽都蘊藏著社會的溫暖，藉由政府搭起慈善公益的橋樑，整合民間資源，照顧弱勢家庭，讓社會能多一份正向能量，共創一個讓市民安心的宜居城市。

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