板橋第二運動中心上梁預計明年10月啟用 侯友宜：提供市民優質的運動環境

記者吳瀛洲／新北報導

新北市板橋第二國民運動中心興建工程主體結構鋼構完成，四日上午由市長侯友宜主持上梁典禮，祈求工程順利；他指出，新北市目前已興建十八座國民運動中心，數量全台之冠外，市府針對人口較多的板橋區規劃興建第二座，目前工程進度超前，預計明年十月可順利完工啟用，提供板橋市民優質的運動環境。

侯友宜表示，運動中心是最受民眾喜愛的公共設施之一，市府會持續興建，未來也會在新店、中和、蘆洲、三重及新莊規劃興建第二運動中心，讓新北市擁有更多運動中心及運動據點，成為最多運動人口的城市。

位於光復高中校區內的板橋第二運動中心，總經費十二億六千萬餘元，興建地下一層、地上九層，及設艱六十五格汽車停車位和八十六格機車停車位，內部規劃游泳池、健身房、飛輪教室、自由車訓練室、綜合球場、羽球場等設施。

工務局長馮兆麟表示，板二運動中心工程目前已完成主體結構作業，工程進度微幅超前，力拚明年十月完工啟用；並為達成二０五０淨零排放目標，板二將是首座一級能效認證的國民運動中心，由公有建築物帶頭減碳，為永續低碳環境貢獻心力。