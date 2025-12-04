板橋第二運動中心上梁 拚115年10月啟用

（中央社記者曹亞沿新北4日電）新北市板橋人口突破55萬，運動設施場地常供不應求，市府興建第二運動中心，今天舉行上梁典禮，力拚明年10月啟用。市長侯友宜表示，未來若找到適當地點，有機會再蓋第3座。

新北市工務局新建工程處長簡必琦介紹，新北市目前有16座運動中心與2座水上運動中心，市府針對25萬人口以上的行政區，啟動第二運動中心計畫。板橋地區人口已超過55萬人，運動中心設施常供不應求，因此選在光復高中校地新設第二座運動中心。

侯友宜致詞表示，板橋第二運動中心目前進度超前，今天上梁代表主要結構完成，達到階段性建設的里程碑。

侯友宜說，目前新北已有16座營運中的國民運動中心，數量是全台之冠，未來也規劃在新店、中和、蘆洲、三重、新莊等地興建國民運動中心。板橋地區若找到適當地點，有機會再蓋第3座運動中心。

工務局長馮兆麟指出，板橋第二運動中心規劃游泳池、健身房、飛輪教室、自由車訓練室、綜合球場、羽球場等設施，力拚明年10月完工啟用。另外，為達成2050淨零排放目標，板橋第二運動中心將成為首座一級能效認證的國民運動中心，由公有建築物帶頭減碳。

簡必琦補充，板橋第二國民運動中心規劃地下1層、地上9層，總經費約新台幣12億6000萬元。目前已完成主體結構作業，工程進度微幅超前，除注重施工品質外，也會顧及工地安全、周邊環境維護。（編輯：方沛清）1141204