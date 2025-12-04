板橋第二運動中心上梁 拚115年10月完工啟用





板橋第二國民運動中心興建工程主體結構鋼構完成，市長侯友宜今(4)日主持上梁典禮，祈求工程順利，也勉勵施工團隊在安全前提下，戮力朝明年10月完工的目標邁進，讓市民享受更多、更便利的場館設施，打造新北成為運動之城。侯友宜表示，他今年2月視察板橋第二運動中心，工程穩定推進，今日上梁代表主要結構完成，達到階段性建設的里程碑，市府團隊將持續以高標準，確保工程品質與實用，未來讓板橋東區市民能夠近便享受優質運動環境。

侯友宜說，新北市重視市民運動空間，目前營運中的16座國民運動中心數量是全台之冠。位於光復高中校區內的板橋第二運動中心，設立專業級自由車訓練室，期待培養更多優秀的選手；市府未來也將規劃多元運動課程與活動，鼓勵市民踴躍參與，促進健康生活。

工務局長馮兆麟指出，板橋第二運動中心規劃游泳池、健身房、飛輪教室、自由車訓練室、綜合球場、羽球場等設施，配合後續營運單位準備作業先行，力拚明年10月完工啟用。為達成2050淨零排放目標，板橋第二運動中心將是首座一級能效認證的國民運動中心，由公有建築物帶頭減碳，為永續低碳環境貢獻心力。

新工處長簡必琦說明，板橋第二國民運動中心興建地下1層、地上9層，地下層設65部汽車停車位及86部機車停車位，總經費12億6千萬餘元。目前已完成主體結構作業，工程進度微幅超前，除注重工程施工品質與效率，同時顧及工地安全、工區周邊環境維護。

