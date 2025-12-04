板橋第二運動中心上梁 明年10月完工打造低碳運動新地標

（記者陳志仁／新北報導）板橋第二國民運動中心今（4）日舉行上梁典禮，由新北市長侯友宜親自主持；侯友宜表示，新北市已興建18座國民運動中心，為滿足板橋人口需求，特規劃第二座運動中心，目前工程進度超前，預計明（115）年10月完工啟用，提供板橋市民優質運動環境。

圖／板橋第二國民運動中心今（4）日舉行上梁典禮。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜直指，運動中心是民眾最喜愛的公共設施之一，市府將持續建設，未來也會在新店、中和、蘆洲、三重及新莊規劃第二座運動中心，讓新北市成為擁有最多運動人口的城市；此外，新北市議員周勝考、劉美芳、戴瑋姍及石一佑也出席上梁典禮。

板橋第二國民運動中心規劃地下1層、地上9層，設有65格汽車及86格機車停車位，室內設施包含游泳池、健身房、飛輪教室、自由車訓練室、綜合球場及羽球場，滿足各類運動需求；工務局長馮兆麟指出，工程已完成主體結構作業，配合後續營運單位準備，力拚明年10月如期完工啟用。

為響應2050淨零排放目標，板橋第二運動中心將成為首座獲得一級能效認證的國民運動中心，由公有建築帶頭減碳，打造永續低碳環境；新工處長簡必琦補充，工程總經費12億6千萬元，目前施工進度略超前，除注重品質與效率，也兼顧工地安全及周邊環境維護。

工務局說，板橋第二運動中心將提供完整運動設施與便利停車空間，結合永續設計理念，不僅滿足民眾運動需求，也為低碳城市建設立下典範，成為新北市運動生活的新亮點。

