板橋第一運動場有望辦演唱會 民代憂人潮衝擊、要求配套措施

華麗的舞台美學掀起話題，蔡依林的3場大巨蛋演唱會順利落幕，近年台北以及高雄的演唱會經濟蓬勃發展，更進一步帶動城市行銷效益。雖然新北還在「孵蛋中」，不過板橋第一運動場目前看台工程預計今年2月完工，新北體育局證實已經有團體洽詢開演唱會事宜。

新北市民王先生表示，「離車站又近啊，我覺得是第一選擇啦沒錯啦。只是說演唱會一定會影響到周圍的居民，看周圍的居民你能不能說服他們。」

民代則認為，人潮將對周邊造成衝擊，相關的配套需要事前做好準備不是事後檢討，相關成本不可以轉嫁給公眾負擔。

民進黨新北市議員黃淑君指出，「因為我們花近了快1億多元的預算，來維護整個板橋第一運動場，周邊的人行步道、跑道到看台的一個維護。如果在辦理相關的演唱會，是否有應該相關設備的保護措施，是新北市政府應該要去注重的。」

國民黨新北市議員劉美芳認為，「演唱會跟一般的體育賽事不同，對場地、對居民生活的影響都更大，不能只有看到效益，卻忽略後續的衝擊。」

新北市體育局主秘龔東昇回應，「事前審查的時候，就會來提醒跟要求，針對這個相關的一個設施設備或者草皮，做好我們的保護措施。」

在首都台北已經有大小巨蛋等成熟場館的磁吸效應下，學者提醒，新北若要搶進演唱會市場，關鍵不在於「能不能辦」，而在否具備足以與既有場館競爭的配套與條件。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰分析，「是不是可以很方便的，把看完演唱會的人，在短時間內都能夠疏散，這是第一個讓人家覺得比較憂慮的地方啦。」

杜聖聰也進一步表示，板橋第一運動場屬於多功能場地，若要同時兼顧運動賽事與演唱會使用，無論硬體結構、空間配置或內外部動線，都需經過更細緻的規畫。

