板橋第37處、新北市第637處照顧據點掛牌

《圖說》珍寶貝未來創新協會結合板橋湳興里成立社區照顧關懷據點合影，中為社會局長李美珍、右3為協會理事長林玉燕、右4為湳興里長洪雅鈴、中左板橋區長陳奇正。〈社會局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】由珍寶貝未來創新協會結合板橋湳興里成立的社區照顧關懷據點，今〈31〉日在湳興第一市民活動中心成立，這是板橋第37處，也是新北市第637處據點。協會理事長林玉燕表示，搶在明年馬年前，協會成立第一處據點，象徵一馬當先、馬到成功。

社會局長李美珍表示，珍寶貝未來創新協會由最有活力的動健康老師林玉燕，揪團多位教育界老師、藝文工作者、時尚造型師等熱心志工成立，已在三峽區結合西蓮淨苑道場寬闊明亮、莊嚴殊勝的空間成立博雅銀髮俱樂部，現在又趕在歲末年初，結合板橋湳興里成立協會第一個據點，未來還要繼續擴展，實現高齡再進化的夢想。

《圖說》珍寶貝未來創新協會理事長林玉燕（左）表示，搶在馬年前成立第一處據點，象徵一馬當先。〈社會局提供〉

她說，新北長輩已高達80萬3千多人，佔19.86％，即將邁入超高齡社會20％；其中板橋區長輩有11萬2千多人，占全區人口20.47％，已是超高齡。但板橋區努力佈建160處銀髮俱樂部，涵蓋全區126里，據點已成立含湳興共37處，提供健康、亞健康長輩就近活動。市府因應超高齡社會，另有松年大學、動健康八力、青銀電競、無人機足球運動等，希望讓長輩在地安老、健康樂活。

《圖說》湳興里志工帶著80多歲的阿嬤（左3）一起唱跳蚱蜢的失戀陣線和充滿歡樂的聖誕舞曲。〈社會局提供〉

會中湳興里志工帶著80多歲的阿嬤唱跳蚱蜢的失戀陣線和充滿歡樂的聖誕舞曲，阿嬤穿戴紅衣紅帽，跟著一起舞動，充滿活力。主持人林淑蕙老師笑稱阿嬤只有18歲，眾人響起熱烈掌聲鼓勵。

湳興里長洪雅鈴表示，據點初步開放一、三、五上下午共6個時段，課程內容包含營養飲食、藝文飾品手作、桌遊、健康趣運動、手指曼波、音樂體適能等，歡迎長輩參加。