板橋縣民大道驚傳爆裂2公尺坑洞 周勝考要求全面檢測管線
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市板橋區縣民大道往華翠橋方向，於昨（14）日中午12時38分發生路面爆裂事件。現場柏油路面因高壓電纜故障突然隆起碎裂，露出長寬各約2公尺的坑洞，意外發生時伴隨巨響與白煙，導致交通一度受阻。議員周勝考第一時間趕往現場，協同警察局、消防局進行安全管制，避免發生二次意外。
新北工務局養工處第一時間派員會勘，初步確認爆裂位置並無瓦斯管線，排除氣體外洩風險。經台電人員到場檢測，研判意外主因為地下高壓電纜線故障，導致壓力瞬間過大撐開路面。台電隨即投入搶修，並派駐人員在現場配合交通秩序維護，該路段已於當日傍晚6時前重新鋪設完畢，並恢復全線通車。
周勝考在現場向相關單位強調，縣民大道是連接雙北的重要交通動脈，公共安全絕對不容忽視，台電必須針對該區域電力設備與管線進行全面檢測，並要求工務局清查所有被瀝青覆蓋的人孔蓋，避免類似公安隱患再次發生。他表示，管線單位應加強日常維修與巡檢，確保市民行車及居住環境的絕對安全。
針對後續究責，工務局表示，維護用路安全沒有模糊空間，若確認事故是因管線維護不當所致，將依法追究責任並予以裁罰。周勝考則重申，會持續督促電力設備的結構性檢查，要求相關單位徹底杜絕隱憂，並同步追蹤路面鋪設後的平整度，還給市民安心通行的空間。
照片來源：新北市議員周勝考臉書翻攝
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