板橋美食「BUON PASTA」澳洲藍帶主廚坐鎮！手工生義大利麵、百款酒水...必訪亮點一次看

這裡沒有中央廚房，也沒有外包半成品，從麵體、醬汁到風味油，全數在現場完成，甚至不定期端出菜單上找不到的即興料理，全憑主廚當天的靈感與對節氣的感受。11月下旬，結合台灣季節風味的冬季新菜正式登場，也讓熟客每一次回訪都有新的期待。

亮點1｜好好吃飯的初衷

BUON PASTA由畢業於澳洲藍帶廚藝學校的主廚Jason，與擁有理工與金融背景的共同創辦人Melon攜手打造。Jason曾任職於墨爾本知名義大利餐廳副主廚，長時間浸淫在澳洲多元融合料理與經典義式技法之中，最終選擇回到成長的城市板橋，開一間屬於自己的餐廳。「Buon Appetito」是義大利人餐桌上最日常的一句祝福，意思是好好吃飯。這也是BUON PASTA的核心想法，在忙碌的生活節奏裡留一段時間，坐下來專心吃一頓飯，讓料理成為放鬆身心的媒介。

亮點2｜每天限量的生義大利麵

在大量預製料理與效率至上的餐飲環境中，BUON PASTA選擇一條相對辛苦的路。每天限量手工製作生義大利麵，使用杜蘭小麥粉加入菠菜水、甜菜根汁、墨魚汁等天然素材調色與調味。本季共有8種麵型，包含Casareccia麻花麵、Gigli百合麵、Creste di gallo雞冠麵、Radiatori蜂巢麵、Orecchiette貓耳朵麵、Gnocchi洋芋麵、Fettuccine小寬麵等，每一款都依照麵體特性搭配專屬醬汁，小編真的超級愛這裡手工麵的口感，Q彈的嚼勁配上濃郁醬汁，吃完後完全不會覺得空虛。

開幕以來最受歡迎的「西班牙奶油蒜蝦麻花麵」，以菠菜汁製成的麻花麵，搭配自製蒜辣油與手剝鮮蝦，麵體保水度高，口感柔軟帶彈，醬汁滑順而濃郁。Casareccia在義大利語中原意帶有諷刺意味，源於反教會時期的民間創作，麵型如同扭乾的毛巾，用來象徵對權威的不滿。這道料理在視覺上也呼應台灣熟悉的炒蝦印象，是主廚埋下的一個在地巧思。

亮點3｜義式技法裡藏著台灣節氣

前菜「布拉塔起司沙拉」是許多客人的必點選項，奶香濃郁、質地柔滑的布拉塔起司，搭配微苦的萵苣、紅火焰、紫包心與日本水菜，清爽中帶著個性。自製羅勒油與無花果果醋拉出酸香層次，再以自製堅果糖點綴甜香與酥脆口感，輕盈卻讓人留下深刻記憶，小編認爲這道前菜非常開胃，可以選擇和朋友一起分享，一人一口很快就吃光光了。

這裡的料理風格並非刻意追求義法混搭，而是隨著節氣更換食材。本季使用白花椰菜、柿子、柑橘與無花果入菜，其中「無花果葉嵌伊比利豬」以刺蔥與無花果葉重新詮釋原民料理阿粨的精神。刺蔥製成義式香草醬，無花果葉的清香滲入伊比利豬梅花的油脂之中，入口柔軟，香氣層次清楚。「慢燉羊膝」則以希臘式料理架構發展，加入草果為主的香料，低溫燉煮至骨肉分離，再融入蔬菜泥與豆腐乳調製的醬汁，風味走向近似台式羊肉爐。溫潤厚實、香氣深長，是一道適合慢慢享用的大份量主菜。

亮點4｜餐酒館的另一個靈魂在杯中展開

作為板橋酒水選擇最豐富的餐酒館之一，BUON PASTA的酒單超過百款，從葡萄酒、調酒、無酒精調飲到義大利 KOHL 頂級蘋果汁一應俱全，白天與夜晚都有合適的選擇。調酒設計延續料理的邏輯，在經典結構中做風味轉換，「No.2 梨山烏龍」以高山梨山烏龍為茶底，融合鳳梨釋迦酒與番紅花藥草酒，在White Negroni的架構裡保留苦甜平衡，尾韻帶出清幽花香。「No.8 靜岡抹茶」以茶筅打出細緻泡沫，搭配柚子酒、宇治茶梅酒與花香元素，層次如同一份抹茶和菓子。

經典Gin Fizz也有全新詮釋，接骨木花版本酸甜乾淨，帶著花果與乳酸感。甜點系調酒如「提拉米蘇」與「芋頭牛奶」則將熟悉的味道轉化為成人版本，柔和而療癒。不喝酒的客人也能品嚐Fine Dining指定使用的 KOHL頂級蘋果汁，單一品種或調和風味，各自展現不同酸甜比例與香氣，搭配義大利麵如同品飲葡萄酒般細細感受，小編從來沒有一邊喝蘋果汁一邊吃義大利麵過，沒想到嘗試過後意外地搭配，而且不同的組合還能夠激發出不同的新滋味，是非常有趣的新體驗。

亮點5｜板橋餐桌上的一個新節奏

BUON PASTA為板橋府中商圈帶來一種節奏較慢但層次豐富的義式餐桌風景，不管是手工生麵還是酒水設計，每個細節都看得出不願妥協的態度，也讓經典與創新在這個小小廚房裡自然交會。

品牌資訊

店名：BUON PASTA 現代義式料理

地址：新北市板橋區重慶路12巷9號

電話：(02)2959-8286

營業時間：

週一至週四 11:30-15:30、18:00-22:30

週五 11:30-15:30、18:00-00:00

週六 11:30-00:00

週日 11:30-22:30

美麗佳人提醒您：喝酒不開車，飲酒過量有礙健康

