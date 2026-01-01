板橋美食「BUON PASTA」澳洲藍帶主廚坐鎮！手工生義大利麵、百款酒水...必訪亮點一次看
這裡沒有中央廚房，也沒有外包半成品，從麵體、醬汁到風味油，全數在現場完成，甚至不定期端出菜單上找不到的即興料理，全憑主廚當天的靈感與對節氣的感受。11月下旬，結合台灣季節風味的冬季新菜正式登場，也讓熟客每一次回訪都有新的期待。
亮點1｜好好吃飯的初衷
BUON PASTA由畢業於澳洲藍帶廚藝學校的主廚Jason，與擁有理工與金融背景的共同創辦人Melon攜手打造。Jason曾任職於墨爾本知名義大利餐廳副主廚，長時間浸淫在澳洲多元融合料理與經典義式技法之中，最終選擇回到成長的城市板橋，開一間屬於自己的餐廳。「Buon Appetito」是義大利人餐桌上最日常的一句祝福，意思是好好吃飯。這也是BUON PASTA的核心想法，在忙碌的生活節奏裡留一段時間，坐下來專心吃一頓飯，讓料理成為放鬆身心的媒介。
亮點2｜每天限量的生義大利麵
在大量預製料理與效率至上的餐飲環境中，BUON PASTA選擇一條相對辛苦的路。每天限量手工製作生義大利麵，使用杜蘭小麥粉加入菠菜水、甜菜根汁、墨魚汁等天然素材調色與調味。本季共有8種麵型，包含Casareccia麻花麵、Gigli百合麵、Creste di gallo雞冠麵、Radiatori蜂巢麵、Orecchiette貓耳朵麵、Gnocchi洋芋麵、Fettuccine小寬麵等，每一款都依照麵體特性搭配專屬醬汁，小編真的超級愛這裡手工麵的口感，Q彈的嚼勁配上濃郁醬汁，吃完後完全不會覺得空虛。
開幕以來最受歡迎的「西班牙奶油蒜蝦麻花麵」，以菠菜汁製成的麻花麵，搭配自製蒜辣油與手剝鮮蝦，麵體保水度高，口感柔軟帶彈，醬汁滑順而濃郁。Casareccia在義大利語中原意帶有諷刺意味，源於反教會時期的民間創作，麵型如同扭乾的毛巾，用來象徵對權威的不滿。這道料理在視覺上也呼應台灣熟悉的炒蝦印象，是主廚埋下的一個在地巧思。
亮點3｜義式技法裡藏著台灣節氣
前菜「布拉塔起司沙拉」是許多客人的必點選項，奶香濃郁、質地柔滑的布拉塔起司，搭配微苦的萵苣、紅火焰、紫包心與日本水菜，清爽中帶著個性。自製羅勒油與無花果果醋拉出酸香層次，再以自製堅果糖點綴甜香與酥脆口感，輕盈卻讓人留下深刻記憶，小編認爲這道前菜非常開胃，可以選擇和朋友一起分享，一人一口很快就吃光光了。
這裡的料理風格並非刻意追求義法混搭，而是隨著節氣更換食材。本季使用白花椰菜、柿子、柑橘與無花果入菜，其中「無花果葉嵌伊比利豬」以刺蔥與無花果葉重新詮釋原民料理阿粨的精神。刺蔥製成義式香草醬，無花果葉的清香滲入伊比利豬梅花的油脂之中，入口柔軟，香氣層次清楚。「慢燉羊膝」則以希臘式料理架構發展，加入草果為主的香料，低溫燉煮至骨肉分離，再融入蔬菜泥與豆腐乳調製的醬汁，風味走向近似台式羊肉爐。溫潤厚實、香氣深長，是一道適合慢慢享用的大份量主菜。
亮點4｜餐酒館的另一個靈魂在杯中展開
作為板橋酒水選擇最豐富的餐酒館之一，BUON PASTA的酒單超過百款，從葡萄酒、調酒、無酒精調飲到義大利 KOHL 頂級蘋果汁一應俱全，白天與夜晚都有合適的選擇。調酒設計延續料理的邏輯，在經典結構中做風味轉換，「No.2 梨山烏龍」以高山梨山烏龍為茶底，融合鳳梨釋迦酒與番紅花藥草酒，在White Negroni的架構裡保留苦甜平衡，尾韻帶出清幽花香。「No.8 靜岡抹茶」以茶筅打出細緻泡沫，搭配柚子酒、宇治茶梅酒與花香元素，層次如同一份抹茶和菓子。
經典Gin Fizz也有全新詮釋，接骨木花版本酸甜乾淨，帶著花果與乳酸感。甜點系調酒如「提拉米蘇」與「芋頭牛奶」則將熟悉的味道轉化為成人版本，柔和而療癒。不喝酒的客人也能品嚐Fine Dining指定使用的 KOHL頂級蘋果汁，單一品種或調和風味，各自展現不同酸甜比例與香氣，搭配義大利麵如同品飲葡萄酒般細細感受，小編從來沒有一邊喝蘋果汁一邊吃義大利麵過，沒想到嘗試過後意外地搭配，而且不同的組合還能夠激發出不同的新滋味，是非常有趣的新體驗。
亮點5｜板橋餐桌上的一個新節奏
BUON PASTA為板橋府中商圈帶來一種節奏較慢但層次豐富的義式餐桌風景，不管是手工生麵還是酒水設計，每個細節都看得出不願妥協的態度，也讓經典與創新在這個小小廚房裡自然交會。
品牌資訊
店名：BUON PASTA 現代義式料理
地址：新北市板橋區重慶路12巷9號
電話：(02)2959-8286
營業時間：
週一至週四 11:30-15:30、18:00-22:30
週五 11:30-15:30、18:00-00:00
週六 11:30-00:00
週日 11:30-22:30
美麗佳人提醒您：喝酒不開車，飲酒過量有礙健康
延伸閱讀：
板橋10間早午餐懶人包！北歐裸食風開啟悠閒早晨，還有芋泥控專屬的夢幻三明治
冬天必吃！雙月聯名台酒「紹興剝皮辣椒雞」限量登場、全家5款熟食美食控必吃
台北喜來登請客樓「金蟹宴」8道必吃菜單！辣炒帝王蟹蒜香濃郁，熟醉甘甜、川味椒麻交織鮮美層次
饗饗INPARADISE推新菜！聯手《紅蝦評鑑》名廚獻上4道料理，「帕達諾起司義大利麵」必吃
西門麵店長紅60年老台味！招牌豬腳飯、蛋包魯肉飯、魯豆腐...7大必吃美食推薦
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 成都火鍋傳奇「馮校長老火鍋」1/3正式登臺！主打三輕三重哲學：復刻正統川味、招牌紅寶石鴨血、限量現切台灣牛必點推薦
其他人也在看
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 236
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 38
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
古巨基再當爸「老婆高齡57歲生下第二胎」 社群報喜超震撼
古巨基1日在社群平台報喜，宣布57歲的太太陳韻晴（Lorraine）為他順利生下二寶，他的兒子Kuson變成哥哥，喜訊一傳出震驚香港演藝圈，繼52歲生下大兒子Kuson後，再以超高齡57歲生下第二胎。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 15
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 807
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 118
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 219
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 10
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
專欄／史上最強陣容？ 經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級
2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 25
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 276
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 43
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 287
陳菊「腦血管阻塞」病倒滿12個月…傳因習俗趕出院？陳其邁回應了
實在太久沒在鏡頭前露面，各界從關心到揣測。74歲監察院長陳菊因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然發現右下肢無力，經檢查發現左側腦血管阻塞，住院迄今已逾12個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。外傳花媽考量傳統習俗避免在醫院過年，趕在農曆年前出院，年後銷假上班。對此，市長陳其邁話說的保守，僅表示花媽恢復良好，出院一說，毫無所悉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 72