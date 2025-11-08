板橋耶誕城該廢？洪孟楷建議「這兩招」升級

▲新北耶誕城引發當地不滿，民進黨立委蘇巧慧說，應重新思考該活動。（圖／官方提供）

[NOWnews今日新聞] 綠委蘇巧慧將代表民進黨參選新北市長，她日前受訪提到，新北耶誕城已經舉辦14年，但卻造成板橋人大塞車，應該重新思考該活動。國民黨立委洪孟楷建議，新北市政府參考日本東京都廳的作法，打造「365天亮起的新北」，將既有的「歡樂耶誕城」品牌升級為全年性城市亮點，不僅能延續國際知名活動的能量，也能同時兼顧居民生活品質，創造在地、觀光與城市形象的三贏局面。

洪孟楷分享，今年赴東京考察期間在平日晚間拍攝東京都廳的夜間燈光秀，發現市府大樓每天都有不同主題演出，吸引不少市民與遊客駐足，但因活動天天都有，人潮分散，不會出現爆量壅塞，是「東京精彩的日常」。他認為，新北應思考如何將耶誕城的魅力轉化成全年城市行銷策略。

他指出，耶誕城舉辦逾十年，已成國際知名盛事，每年12月吸引大量遊客，但也帶來板橋交通壅塞與居民負擔。東京都廳透過公布演出時刻表、全年燈光音樂秀等方式，讓城市亮點日常化、觀光熱度均衡化，值得新北借鏡。

洪孟楷建議，新北市府可將市府大樓打造成「全年點亮地標」，透過燈光與音樂結合城市意象，讓民眾隨時都能感受新北的活力。同時，耶誕城主活動則可採「分區輪辦」模式，每年在不同行政區打造主題特色，例如淡水結合淡江大橋夜景與煙火、鶯歌與新北美術館推動光影藝術、新店碧潭以水岸燈景營造節慶氛圍。

他強調，透過分散人潮、強化各區文化特色，新北能從「一年一度」邁向「全年閃耀」，讓不同行政區都能綻放，讓耶誕城成為全市共同的節慶品牌，推動城市整體觀光能量再升級。

