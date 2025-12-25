板橋耶誕城附近自撞！賓士90度側翻、電箱噴飛 交通一度受阻

新北板橋今下午發生自撞事故。（翻攝畫面）

今（25日）天就是耶誕節，新北耶誕城也將迎來活動人潮高點，今下午漢生西路上卻發生小客車駕駛自撞意外，車子當街90度側翻、電箱也被撞飛，看得用路人觸目驚心，所幸47歲何姓女駕駛僅輕傷，她向警方供稱一時恍神，事故現場一度引發交通堵塞，引來網友抱怨。

今天（25日）下午2時許，突然一部銀灰色賓士小客車，右轉進漢生西路時，突然在36號附近直撞人行道上的電箱，當場90度側翻，電箱也被撞斷、造成電線裸露，路過民眾被圖來的撞擊嚇到，所幸無人遭波及。

肇事何姓女駕駛事後供稱，因一時恍神所致，警方初步研判未有毒駕情形，何女因腿部受傷被送往亞東醫院治療，所幸傷勢不重，由於案發現場鄰近新北耶誕城，交通一度堵塞，有目擊網友就表示「翻一個更塞了」，警方除在現場協助疏導交通，也將調閱監視器畫面，釐清事故原因。

板橋駕駛恍神自撞路邊電箱慘況曝。（翻攝畫面）





