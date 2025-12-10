板橋花市耶誕嘉年華登場 親子DIY競賽滿額贈熱鬧一日遊

（記者陳志仁／新北報導）迎接溫馨耶誕節到來！板橋區公所12月13日於板橋花市舉辦「2025歡樂耶誕．板橋花市百花綻Fun親子同樂嘉年華」，以DIY手作、耶誕小樹佈置賽、滿額贈、闖關集章與親子互動等活動打造節慶氛圍；並與農業局合推小農市集及生態體驗，邀市民在花香與音樂中共度暖心假日。

圖／板橋區公所12月13日於板橋花市舉辦「2025歡樂耶誕．板橋花市百花綻Fun親子同樂嘉年華」。（板橋區公所提供）

板橋區長陳奇正表示，今年活動特別融入公益與生態教育概念，並與新北市政府農業局合作，13日上午10時起加碼推出小農市集、小農夫栽培記DIY及香草Fun五感等活動；透過香草五感互動體驗，引導孩子以嗅覺、觸覺及視覺認識植物與環境，寓教於樂，培養生態保護與珍惜物資的觀念。

板橋區公所指出，當天中午12時將開放8組「聖誕小樹大變身」競賽現場報名，採親子組隊，每組至少2人。參賽者可運用創意替小樹換上聖誕新裝，人氣獎可獲精美禮品；下午1時則開放80組「聖誕松果掛飾DIY」，每組捐3張當期統一發票即可參加，完成後可帶走獨一無二的耶誕手作。

板橋區公所說，捐1張發票可兌換50元活動抵用券，至花市內攤位使用，花市或小農市集單筆消費達指定金額即可參加滿額贈，民眾有機會獲得限量好禮；多項精彩演出也將在花市登場，包括親子趣味互動熊玩偶、龍騰太鼓團及人氣女團勵齊女孩等舞台節目，打造濃厚節慶氣氛。

此外，於板橋花市及板橋公所粉絲團按讚，即可參加集章闖關活動，完成挑戰可兌換專屬好禮；板橋區公所誠摯邀請市民於12月13日走進花市，在花香、音樂與燈飾交織的氛圍中，迎接溫暖幸福的 2025 歡樂耶誕。

