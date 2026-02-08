板橋花市 年前延長營業

新北市板橋花市春節前延長營業，情人節及除夕前夕營業至晚間十時歡迎市民朋友輕鬆選購應景花卉。（板橋區公所提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

農曆春節將至，新北市板橋民生高架橋下「板橋花市」因應歲末除舊布新需求，七日起連續十天延長營業至晚間八時；二月十四日適逢情人節及十五日除夕前夕更延長至晚間十時，歡迎市民在繁忙的年節準備期，輕鬆前到選購應景花卉，為家中增添馬年新氣象。

板橋區公所表示，針對年前不同時段的採買需求，公所特別規劃春節彈性服務時間，七日起至十三日延長至晚間八時；十四日適逢情人節及十五日更延長至晚間十時，提供上班族夜間賞花選購好去處；除夕（十六日）當天營業至晚間六時，大年初一至初四休市，但由攤商自主營業，廿一日（初五）恢復常態營運。

專業花農建議，年節應景花卉民眾可依需求挑選象徵「招財」的銀柳、金錢樹或鳳梨花，若追求「吉祥」則首選蝴蝶蘭與百合，大吉大利的金橘盆栽更是熱門首選；除裝飾效果，鼓勵民眾選購能釋放芬多精的盆花進行空間「微整形」，在大掃除後吸收二氧化碳、淨化磁場，以清新、自然的居家環境迎接嶄新的馬年。

板橋區公所溫馨提醒，農曆年前是花卉市場的傳統旺季，越趨近除夕，市場價格與人潮預期將同步波動，有佈置需求的民眾把握及早進場，不僅能確保花材新鮮齊全，更能享受更具競爭力的價格。另今年情人節恰逢年假前夕，花市入口設置許願樹供民眾許願祈福。