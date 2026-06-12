「板橋花市」歡慶30週年 新北農業局打造百草花牆
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導
新北市農業局為慶祝最具歷史的公有花市「板橋花市」成立30週年，於端午佳節前特別推出「金陽FUN 享」主題活動。明（13）日現場將設置花草打卡牆，還有天然精油防蚊噴霧DIY手作課程、花草茶奉茶分享、迷你市集等，更搭配消費滿額送限定養生香包及線上抽好禮等活動，邀請民眾一起來板橋花市迎接盛夏的到來。
農業局表示，板橋花市創立於1996年，是大台北地區最早、規模最大且交通最便利的公有花市，目前約有94個攤位，提供切花、盆花、永生花、香草植物及盆景等多樣選擇。30年來，花市在民生高架橋下這片都會叢林中，始終如一地提供市民一處充滿綠意與人情味的「綠色客廳」，是台北地區民眾選購初夏家居花草擺設的寶藏空間。
為歡慶板橋花市30週年，農業局與板橋區公所共同策劃「SUPER 30」系列活動，並規劃端午「金陽FUN享」主題，以黃色代表陽光與正能量，延續年度主視覺四色精神，象徵分享與安康。現場特別設置「百草花牆」打卡點，精選菖蒲、艾草等9種端午時節及盛夏常見香草點綴，打造帶有粉嫩涼意的視覺焦點；花牆上附有各種香草的簡要說明，讓民眾認識各種香草植物並輕鬆居家種植。傍晚時分花牆還會同步點燈，為花市的夏夜營造浪漫氛圍。
新北青農「桃植物精油工坊」劉念祖將於活動當日開設3場天然精油手作課程，每場次限量20名，即日起開放線上報名，引導民眾認識當季香草植物，並動手調製成份天然的「精油防蚊噴霧」，呼應端午驅蟲傳統。現場還設有特色「花草單車奉茶亭」，民眾只要在花市或迷你市集任意消費，即可免費領取1杯冰鎮花茶，消暑解渴之餘，也能與花草單車合影打卡，增添節日趣味。
農業局說明，為增加活動豐富度，還邀請攤商辦理迷你市集，除了應景的桃植物精油工坊，還有消暑的冰淇淋、甜甜圈、行動咖啡車、特色手伴等攤位。民眾當日在花市及市集消費滿300元，即可獲得限量「端午限定養生香包」，香包內含艾葉、抹草、薄荷、桂枝、香薷等多種天然中藥材，可放置家中角落或冷氣口，讓天然香氛馨香滿室，半個月後還可用於泡足浴或擦拭地板，功效多樣。
新北農業局長沈錫輝表示，市府會持續推動花市轉型，提供兼具五感體驗與特色好物。板橋花市「金陽 FUN 享」特色「百草花牆」打卡裝置，自6月13日起將持續展出至6月21日，邀請民眾把握展期前來體驗。
除了現場活動，線上社群互動也同步開跑。民眾只要在6月21日晚間6點前，將個人與打卡裝置的合影照片上傳至「新北農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁指定活動貼文留言區，即有機會獲得「板橋花市30週年限定花花購物袋」。後續系列活動將陸續推出嶄新主題，歡迎民眾持續關注「稼日蒔光」粉絲專頁，掌握最新活動與好康資訊。
照片來源：新北市政府農業局提供
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