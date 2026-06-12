板橋花市 端午打造百草花牆

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6月21日晚間6點前，只要將個人與打卡裝置的合影照片上傳至「新北農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁指定活動貼文留言區即有機會獲花花購物袋。（圖：新北農業局提供）

▲6月21日晚間6點前，只要將個人與打卡裝置的合影照片上傳至「新北農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁指定活動貼文留言區即有機會獲花花購物袋。（圖：新北農業局提供）

新北市最具歷史的公有花市「板橋花市」今年歡慶創立三十週年，在端午佳節前夕特別推出「金陽分享」主題活動。6月13日活動當天，現場除了設置融合傳統民俗與現代美學的「百草花牆」外，更規劃天然精油防蚊噴霧體驗課程、花草茶奉茶、迷你市集等豐富內容。同時，館方更搭配消費滿額送限定養生香包及線上抽好禮等多重回饋，邀請市民朋友前來板橋花市。

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今年新北市政府農業局與板橋區公所攜手策劃板橋花市「超級三十」系列活動。為歡慶端午，本次規劃「金陽分享」主題，以黃色代表陽光與正能量，延續年度主視覺四色精神。現場特別設置「百草花牆」打卡點，精選菖蒲、艾草等九種端午時節及盛夏常見香草點綴，打造帶有粉嫩涼意的視覺焦點；花牆上亦附有植物說明，讓民眾輕鬆居家種植。傍晚時分花牆還會同步點燈，為花市的夏夜營造浪漫氛圍。

新北青農「桃植物精油工坊」劉念祖將於活動當日開設三場天然精油手作課程，每場次限量20名，引導民眾認識當季香草植物，並動手調製成份天然的精油防蚊噴霧，呼應端午驅蟲傳統。現場還設有特色「花草單車奉茶亭」，民眾只要在花市或迷你市集任意消費，即可免費領取一杯冰鎮花茶。

農業局另邀請攤商辦理迷你市集，包含消暑的冰淇淋、甜甜圈、行動咖啡車、特色手伴等攤位。民眾當日在花市及市集消費滿300元，即可獲得限量「端午限定養生香包」。