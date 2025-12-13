板橋花市Fun耶誕 親子手作小農贈禮High翻周末

《圖說》板橋陳奇正區長歡迎大家參加活動也能多多來花市採買。〈板橋區公所提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市板橋區公所為迎接耶誕節到來，今〈13〉日在「板橋花市」推出年度限定活動—「2025板橋花市百花綻Fun親子同樂嘉年華」，從上午10點到下午5點，融合聖誕手作、親子互動、小農市集與滿額贈禮，陪伴市民共享美好週末，歡樂溫馨時光。

《圖說》人氣女團勵齊女孩活力演出。〈板橋區公所提供〉

此外，活動安排多項親子趣味競賽，台上精彩演出勵齊女孩熱舞、龍騰太鼓團活力開場帶來滿滿的視覺與聽覺饗宴，市民玩得不亦樂乎，更是捐出了近千張發票做公益關懷社會；活動抵用券和滿額贈的連鎖效果帶來不少人潮，帶動買氣花市業者業績滾滾來。

廣告 廣告

《圖說》親子一起手做聖誕松果掛飾。〈板橋區公所提供〉

板橋區長陳奇正表示，板橋花市不僅是市民採買花卉及農產的重要平台，更是都市生活與自然連結的重要節點。今年以「百花綻Fun」為主題，希望透過耶誕活動，讓花市成為親子共遊、休閒放鬆與支持小農的最佳場域。歡迎市民攜家帶眷，一起到板橋花市感受耶誕魅力、支持在地農業並迎接幸福暖冬。

《圖說》2025板橋花市百花綻Fun親子同樂嘉年華現場來賓合照。〈板橋區公所提供〉

他說，今年特別推出深受親子喜愛的「小農夫栽培記」、「香草Fun五感」及「聖誕松果掛飾DIY」讓參加民眾一起體驗種植樂趣，從中學習自然教育，民眾也表示，在都市叢林中有一個這樣接近土壤與自然接觸的機會，是非常有意義的體驗。

《圖說》民眾駐足採買。〈板橋區公所提供〉

與會的新北市農業局劉副局長淑芬表示，為鼓勵民眾支持在地花卉與農特產品，此次活動結合小農市集，提供新鮮農產、手作飲品與伴手禮，讓消費者與生產者見面交流，從中了解食物生產的過程，消費者也能買的放心吃得安心，消費滿額贈活動歡迎大家把握機會用行動支持新北小農。