板橋花市Fun耶誕 農來作伙High

2025板橋花市百花綻Fun親子同樂嘉年華台上太鼓秀震撼演出。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

迎接耶誕節到來，板橋區公所十三日在「板橋花市」推出年度限定活動「二０二五板橋花市百花綻Fun親子同樂嘉年華」，融合聖誕手作、親子互動、小農市集與滿額贈禮，吸引許多民眾親子同樂，感受節慶溫度、共享美好周末時光。

板橋區長陳奇正表示，板橋花市不僅是市民採買花卉及農產的重要平台，更是都市生活與自然連結的重要節點；今年以迎接耶誕節以「百花綻Fun」為主題，希望透過耶誕活動讓花市成為親子共遊、休閒放鬆與支持小農的最佳場域。

廣告 廣告

板橋區公所表示，這次活動推出深受親子喜愛的「小農夫栽培記」、「香草Fun五感」及「聖誕松果掛飾DIY」讓參加民眾一起體驗種植樂趣，從中學習自然教育。區長陳奇正也在現場分送糖果給小朋友，氣氛熱鬧。

市府農業局劉副局長淑芬到場表示，為鼓勵民眾支持在地花卉與農特產品，這次活動結合小農市集，提供新鮮農產、手作飲品與伴手禮，讓消費者與生產者見面交流，從中了解食物生產的過程，消費者也能買的放心吃得安心。

活動中安排多項親子趣味競賽，舞台上精彩演出有勵齊女孩熱舞、龍騰太鼓團帶來滿滿的視覺與聽覺饗宴，還有捐發票做公益關懷社會；花市攤商也推出多樣應景花卉，及抵用券和滿額贈優惠帶動買氣，讓業者業績提升不少。