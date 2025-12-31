板橋莒光國小校本課程 讓孩子在音樂裡成長發光

莒光國小兒童樂團共同演出。（圖片來源/ 板橋莒光國小）

在教育界，音樂常被視為孩子心靈與智力發展的催化劑。對新北市板橋莒光國小來說，這不只是理念，而是一條踏實的路徑。校長周德銘表示，從「一生一樂器」的校本課程，到「莒光論笛」的校園盛事，再到國際舞台的亮相，莒光的音樂教育成為莒光國小特色文化。

以許願為主題邀請孩子勇敢說出學習與成長心願。（圖片來源/ 板橋莒光國小）

許多學校將直笛視為入門樂器，但莒光國小卻讓它成為連結音樂素養與生活文化的重要工具。這項課程的設計，不僅讓學生學會吹奏技巧，也融入了合奏、節奏、聆聽與創意表現等元素。

莒光論笛三千人齊奏歡樂頌場面浩大。（圖片來源/ 板橋莒光國小）

校長周德銘表示，學校並非只是讓孩子「上課吹笛」，而是打造一套能讓學生在學習過程中理解團隊與共鳴的課程。孩子們從低年級的直笛單人練習，到高年級的多人合奏，每一階段皆有清楚目標與學習契機。而這種從日常課堂延伸到大型活動的方式，讓學生真正理解音樂的社會性與人際連結意義。

莒光國小的音樂教育成果不僅體現在校內活動上。以陳黎君領軍的兒童樂隊與打擊樂團為例，這些團隊多次在全國學生音樂比賽中奪得「雙特優」，累積獎牌成績斐然，成為校園一段傳奇。

對於這些成果，陳老師並不以得獎為教育的核心，而是看重過程中的成長。她說：「孩子在練習中學會自律、面對挑戰，而不斷精進自己的演奏，是比獎盃更重要的成就。」

在臺灣，各地校園的音樂教育樣貌多元，莒光的路徑特別在於深度與文化連結。它不是把直笛當作「技能訓練」，而是作為一種讓孩子理解自己與他人的媒介；不是單一表演，而是讓孩子在日常生活中找到屬於自己的節奏感與自信。黃雯琪老師強調，於2025年尾以感恩為主題舉辦的音樂分享，期待學生以分享音樂、分享美好、感恩身邊人事物、並祝福、許願明年。

真正的音樂教育不只是音符，而是讓孩子學會如何用耳朵、用心去聽世界，並用自己的聲音與世界對話 —— 這正是莒光從校本課程到大型活動所實踐的教育哲學。

