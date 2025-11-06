板橋藝文特區《幸福感實驗室》 五大團隊多元體驗

《圖說》「莫比斯圓環創作公社」將以報紙偶與聲音地圖，帶領親子以創作連結想像與環境。〈攝影秦大悲〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】「板橋435藝文特區」年度聯演再次登場！今年以《幸福感實驗室 Well-Being Lab》為主題，11月15日至16日集結園區進駐表演藝術團隊──找我劇場、莫比斯圓環創作公社、新象創作劇團和二律悖反協作體，並特別邀請臺灣玩具博物館，一同帶來身體覺察、聲音創作、親子互動、演劇練習及手作體驗等多元工作坊，透過「參與」與「感受」探索藝術與健康的幸福方程式。

文化局長張䕒育表示，「幸福感實驗室」不只是展演活動，更像一場關於生活的提問，藉由藝術重新傾聽自己的節奏。五大團隊將於11月15日、16日在板橋435藝文特區聯手展演11場次，相關報名及活動資訊可至「板橋435藝文特區粉絲專頁」https://www.facebook.com/artzone435查詢。

《圖說》「新象創作劇團」透過馬戲與魔法學堂，讓家庭在遊戲中找回專注與陪伴的快樂。〈文化局提供〉

她說，板橋435藝文特區進駐表團年度聯演，延續扶植表演藝術與實驗創作的精神，從過往以舞台演出為核心，轉化為「感知參與」的策展方向。讓藝術成為療癒日常的力量，策展團隊聚焦SDG 3健康與福祉，將「藝術保健Healing Arts」概念導入表演現場，以心理、社會、情感、身體與靈性五大層面，作為策劃軸心。透過創作者的身體實踐與觀眾的真實互動，藝術不再只是觀看的對象，而是一場可以親身感受、實際參與的實驗。

《圖說》11月15日至16日「臺灣玩具博物館」將透過拍板球DIY與捏麵人體驗，帶領親子互動。〈文化局提供〉

張䕒育進一步說明，「幸福感實驗室」以進駐團隊獨特的表演語彙，讓民眾透過藝術參與深化身心靈健康，開啟不同的知覺感受。11月15日率先登場的「找我劇場」《蓋婭的腳》，從赤腳行走與聲音書寫引導參與者回到當下；「莫比斯圓環創作公社」則以報紙偶與聲音地圖，帶領親子以創作連結想像與環境。

11月16日由「新象創作劇團」，透過馬戲與魔法學堂，讓家庭在遊戲中找回專注與陪伴的快樂；「二律悖反協作體」以身體與演劇工作坊，邀請熟齡族群，重新理解自身與空間的關係。另外周末兩天還有「臺灣玩具博物館」透過拍板球DIY與捏麵人體驗，帶領親子互動。