板橋行動治理座談 侯：重視大型建設更關心市民生活

《圖說》市長侯友宜於板橋區公所行動治理座談會表示，建設不分中央或地方，軌道建設持續做，讓城市改變。〈民政局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市長侯友宜今（9）日率領市府團隊至板橋區公所辦理行動治理座談會，提前向轄內126位里長拜早年，並面對面共商地方建設。他於會中表示，建設不分中央或地方，要求團隊在歲末之際持續展現最強行動力，讓建設腳步不停歇，與里長共同實現板橋願景。

侯友宜指出，有關都會區里長最關心的停車難題，市府近7年來已在板橋區闢設包括忠孝公園地下停車場等21處立體與平面停車場，共計提供3,094格汽車位及1,606格機車位。

此外，攸關環境衛生的污水接管工程亦有重大突破，目前正全面推進浮洲地區工程，預計至115年底，板橋全區污水接管率將突破90%大關，徹底改善居家環境。

《圖說》民政局長林耀長於會中回應殯葬議題。〈民政局提供〉

他表示，市府不僅重視大型建設，更關心市民日常生活。近7年已完成板橋30處人行道更新，今年持續針對7處關鍵路段進行改善，打造友善的行人通行環境。市長期盼國家兒童未來館紮根在板橋，結合科技與教育，為下一代打造國家級學習樂園。

此外，有關里長期盼的重大建設進度，板橋第二國民運動中心已進入施工衝刺階段，預計於今年完工啟用。而在基層空間活化方面，玫瑰公園市民活動中心將結合日照中心，已於今年2月啟動招標；至於江翠市民活動中心等6處基地，將分別配合都更建案、廳舍合建及捷運開發案同步興建，確保板橋的建設腳步不因空間限制而停歇。

《圖說》侯友宜市長與現場來賓及板橋區里長們會後合影。〈民政局提供〉

​民政局長林耀長針對里長提出殯葬議題回應表示，後續將持續推動分散、分流及調整量體政策，並協調相關局處優化殯儀館周邊交通動線與車流，以減輕地方負擔；回饋金自治條例亦將再與地方溝通後提送議會審議，力求回饋機制公平。

《圖說》新埔里長陳芷庭為里民服務於里內設置銀髮俱樂部，反應核銷議題。〈民政局提供〉

他說，自108年啟動行動治理座談會以來，板橋區里長反映案件累計共586件，至今已解除列管555件，執行率高達94.7%。市府團隊將持續秉持行動的態度，與基層里長通力合作，將每一項建議轉化為具體的建設成果。