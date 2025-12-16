板橋街頭喋血！男腹部中刀「血流滿地」 惡煞行兇動機曝

即時中心／廖予瑄報導



太可怕！今（16）晚有民眾行經新北市板橋區新海路的巷口時，發現1名男子倒臥血泊中，嚇得趕緊報警。警方火速到場後，也立即逮捕涉嫌人席姓男子；經初步了解，當時為席男與被害人陳姓男子發生口角糾紛，席男竟持刀刺向陳的腹部。至於詳細原因，還有待警方釐清，全案將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方今晚7時35分獲報，有1名男子傷勢嚴重，流了滿地的血，倒臥在新海路巷口；員警到現場後發現，該男子意識清醒，隨即請救護人員送往亞東醫院急救，幸好暫時沒有生命危險。

隨後，警方也在現場逮捕刺傷人的席男。經過初步了解，席男與陳男走到巷口時，不慎發生擦撞，並進一步引發口角糾紛，席因此憤而持折疊刀刺向陳的腹部。





快新聞／嚇壞！板橋男倒巷口「血流滿地」疑擦撞爆口角 遭人持摺疊刀猛捅

警方逮捕刺傷人的席男。（圖／民視新聞翻攝）





警方表示，詳細原因還有待進一步釐清，全案將依殺人未遂罪嫌移送新北檢偵辦。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

