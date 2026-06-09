板橋街頭槍響 男開車拒檢遭警開8槍圍捕落網

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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市板橋區今天下午發生警匪追逐，男子開車見警攔檢卻加速逃逸，警方在圍捕過程中曾開8槍，最後因逃入巷內遭攔停落網，由於男子疑涉毒駕，全案正由警方調查釐清中。

板橋分局以訊息說明，警方於今天下午4時50分巡邏行經信義路時，見1輛自小客車行跡可疑，當員警上前攔查，車內駕駛突加速逃逸。

警方表示，員警隨即通報線上警力攔截圍捕，過程中，員警在板橋區縣民大道、南雅南路口等地共開8槍示警；但男子仍一路竄逃，最後因駛入大觀路一段75巷內，才被警方成功攔停並逮捕。

警方表示，員警在男子車上搜到疑似毒品，由於疑涉毒駕，目前已被帶回警局詢問，以釐清案情。（編輯：龍柏安）1150609