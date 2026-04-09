板橋語言治療診所爆性侵案！家長驚掙扎哭鬧聲、毆打異狀 至少8童受害

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新北市板橋區一家語言治療機構爆醫療性侵案，而下手對象為4至12歲男童。示意圖／photoac

新北市板橋區一家語言治療治療機構爆醫療性侵案，陳姓男語言治療師遭控向4至12歲患有語言發展遲緩或其他身心障礙的男童伸出狼爪，家長發現，經過治療，孩童狀態反而更嚴重，且身體出現性侵害痕跡；經醫院驗傷並進行通報，陳男已遭羈押禁見，目前掌握8名兒童受害。對此，新北市衛生局表示已完成第一波初步行政稽查，立即限制陳男接觸病患，並將於衛福部「狼醫專區」揭露該名語言治療師全名等相關資訊。

孩童接受語言治療後狀態更差！出現情緒極度不穩、毆打家長異常反應

回顧3月下旬，部分受害孩童家長發現，自家孩童在接受語言治療後出現情緒極度不穩、抗拒就診情形，且有毆打家長嚴重創傷反應，前往醫院進行檢查及驗傷，才發現孩童身上有疑似遭受到性猥褻與性侵害痕跡；院方向新北市婦幼警察隊進行通報，新北市警察局隨即於隔天持搜索票衝進診所，當場查扣監視器主機和電腦等關鍵數位證物，並將涉案陳姓男治療師拘提到案。

狼醫下手對象最小為學齡前幼童

而經過新北地檢署檢察官親自複訊，認定陳男涉兒童及少年強制猥褻、性侵害等重罪，法院於4月4日裁定將他羈押禁見獲准；該案由新北市議員黃淑君揭露，然而陳男下手對象為4歲到12歲患有語言發展遲緩或其他身心障礙的男童，又早療體系為了保障隱私、避免外界干擾，治療室具備高隔音效果，同時為密閉空間，家長卻仍能於診間外聽見孩童掙扎與哭鬧聲。

衛福部：限制陳男接觸病患、將於「醫事人員性別事件資訊專區」公布姓名及相關資訊

案件爆發後，引發家長們恐慌與焦慮，對此，新北市衛生局長陳潤秋證實，已於4月7日中午完成第一波行政稽查，並成立專案小組進駐該涉案診，強制要求診所所負責人配合調查，清查所有曾接受陳男服務的病患名單；陳潤秋表示，因涉案時間長，衛生局採近到遠逐步擴大原則調查，優先從近期接受治療之病患聯繫。

廣告 廣告

社會局長李美珍則表示，將中央建置的「113保護專線」定為該案統一通報與求助窗口，面對家長的擔憂及疑慮，皆可撥打113由社工接手介入；同時，衛福部將限制陳男無法接觸病人，並於「醫事人員性別事件資訊專區」揭露姓名及資訊，避免再有人受害。

不過陳男任職時間長，監視錄影存檔只有3個月，專案小組依其犯罪手法懷疑為慣犯，估潛在的受害人數超過目前掌握的8名孩童；對此，新北市副市長劉和然強調，將於不影響檢方偵查作為、不暴露受害孩童及其家庭身分前提之下更新並說明調查進度。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

韓國爆紅乳酸飲 網友實測超有感！醫師警告「1成分含量」是瀉藥：別一次喝光

從小就想當急診醫生！卻被病患逼到離職 他心寒：台灣人不配

全紅嬋慘遭國家隊友、央視記者「往死裡罵」集體霸凌！282人群組訊息內容曝

嫌越南法式麵包「窮人才吃」！百萬網紅咬一口秒吐：根本折磨 影片曝光全網怒了