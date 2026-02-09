板橋警匪追逐戰! 雙載機車拒檢加速 通緝犯落網

社會中心／綜合報導

警匪當街追逐！週一下午五點多，一對情侶騎車雙載，行經新北市板橋區文德國小前，碰到警方臨檢。沒想到，兩人緊催油門加速逃逸，就在變換車道時，擦撞其他車輛，倒地不起。一旁熱心的貨車駕駛，上前協助逮人。警方一查後發現，這名騎車的女子不僅毒駕，還是名遺棄罪通緝犯。

警車大聲鳴笛，緊追在後，要前方這名騎著白色機車，雙載的騎士，停車受檢。沒想到，他們緊催油門，加速逃逸。只見兩人，被警方壓制在地，動彈不得，還在他們的身上，起獲違禁品。這起警匪追逐，就發生在新北市板橋區，週一下午五點多，一男一女騎車雙載行經文德國小前。看見前方有員警在執行臨檢勤務。沒想到，倆人突然心虛，還衝撞員警，企圖逃逸。不僅造成員警掛彩，還波及好幾輛車，一旁熱心的貨車駕駛，趕緊上前，協助逮人。警方還在車廂內，查獲依托咪酯、大麻等毒品。騎車的女子，竟然還是名遺棄罪通緝犯。

板橋警匪追逐戰！雙載機車拒檢衝撞 通緝犯狼狽落網

新北板橋當街上演警匪追逐戰。（圖／翻攝畫面）

熱心貨車駕駛洪先生：「就剛好看到他們從我這邊騎過來，我那邊是雙黃線他們已經逆向了，我就想說我擋一下他們，那時候只有一個警察到，他們有兩個人所以我就下去也幫忙壓。」海山警分局新海派出所副所長葉洋辰：「該車拒檢逃逸經通報攔截圍捕，過程中駕駛林女與一部小貨車發生碰撞，與乘客洪男皆有擦挫傷並無大礙，查林女遭新北地檢通緝在案並攜帶毒品。」

新北板橋當街上演警匪追逐戰。（圖／翻攝畫面）根據了解，這對32歲的男女，是情侶關係，林姓女子還被發現，竟然毒駕上路。兩人不僅得面臨巨額的交通違規罰單，還得為自己的不法行為，付出代價。

