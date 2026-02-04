板橋警攜手農會防搶演練 強化金融機構員工緊急應變能力





農曆春節即將來臨，為因應年節開銷，民眾需要前往金融機構領取較充裕的現金，板橋警分局昨（3）日結合板橋區農會辦理金融機構防搶演練，模擬真實警匪對峙及挾持人質情境，藉由演練來強化金融機構員工緊急應變能力，並提升員警接獲報案時反應效能及逮捕現行犯效率。

演練過程由2名歹徒持槍闖入板橋農會大廳開槍（道具槍）喝令保全和行員全都不要動，並大喊「搶劫，把錢拿出來！」，歹徒得手後騎乘機車逃避，農會行員立即報案，板橋分局接獲通報後迅速派遺警力前往查緝，並調閱監視系統追蹤掌握歹徒逃逸路線與位置。

調派優勢的「快打警力」沿途實施攔截圍捕，歹徒為逃避警方的追捕，加速在車陣中穿梭逃竄，沿途見快速打擊警力在各路口布下天羅地網，只好棄車往浮洲運動公園內逃離，隨之被警力層層包圍，歹徒竟鋌而走險的挾持一名正在運動的民眾與警方形成對峙，

警方除了安撫歹徒情緒及冷靜，更調度保安大隊霹靂特殊警力前來增援，最後以絕對優勢警力迅速將持械搶匪制伏並成功救出人質，完整呈現警方戰術銜接及應變處理能力，防搶演練過程極為震撼逼真。

板橋分局長彭正中指揮分局同仁辦理金融防搶演練，足見其捍衛地方治安之決心，彭分局長表示，此次演練的目的是要驗證金融機構與警察機關之橫向通報聯繫機制，強化員警及行員面對搶案時的臨場應變與處置能力，也讓民眾更具體了解警方執法過程與防搶應變的重要性。

此外，也能感受到板橋分局確保春節治安平穩的用心。且提醒年關將近，如民眾及公司行號有提領大額現金之需，請務必提高警覺，留意周遭可疑人事物，亦可向警方申請「護鈔協助」，保護民眾領錢過程安全無虞，開心歡度馬年春節假期。

