板橋警攜手農會 防搶演練逼真

農曆春節即將來臨，為因應年節開銷，民眾需要前往金融機構領取較充裕的現金。新北市板橋警分局結合板橋區農會舉辦金融機構防搶演練，模擬真實警匪對峙及挾持人質情境，強化金融機構員工緊急應變能力，提升員警接獲報案時反應效能及逮捕現行犯之效率。

演練過程由兩名歹徒持槍闖入板橋農會大廳開槍（道具槍），喝令保全和行員不要動，大喊「搶劫，把錢拿出來！」歹徒得手後騎乘機車逃避，農會行員立即報案。板橋分局接獲通報後派遺警力前往查緝，並調閱監視系統追蹤掌握歹徒逃逸路線與位置，同時調派優勢「快打警力」沿途實施攔截圍捕。

歹徒為逃避警方的追捕，加速在車陣中穿梭逃竄，沿途見快速打擊警力在各路口布下天羅地網，棄車往浮洲運動公園內逃離，隨之被警力層層包圍。歹徒挾持一名正在運動的民眾與警方對峙，警方除了安撫歹徒情緒及冷靜，更調度保安大隊霹靂特殊警力增援，最後以絕對優勢警力迅速將持械搶匪制伏，並成功救出人質，過程震撼逼真。

板橋警分局長彭正中一月十六日甫上任，旋即指揮分局同仁辦理金融防搶演練，展現捍衛地方治安之決心。他表示，此次演練為驗證金融機構與警察機關之橫向通報聯繫機制，強化員警及行員面對搶案時的臨場應變與處置能力，也讓民眾更了解警方執法過程與防搶應變的重要性。

警方提醒，年關將近，民眾及公司行號提領大額現金請提高警覺，留意周遭可疑人事物，亦可向警方申請「護鈔協助」，保護民眾領錢過程安全無虞。