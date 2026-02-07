板橋警春節宣導勿酒駕、勿超速、勿闖紅燈

《圖說》板橋警利用春節連續假期前，主動走進民眾年貨採買點，向各年貨展售商家及採購市民擴大宣導。〈板橋分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市板橋警分局於板橋區農會年貨大街2月6日至13日在活力超市前廣場(府中捷運站1號出口)開賣期間，，主動走進民眾年貨採買點，向各年貨展售商家及採購市民擴大宣導，用「馬祥厚運」的祝福關懷，要民眾開心採購更能交通順暢安全過好年。

板橋分局指出，春節連續假期大量人潮、車潮，預估對板橋區交通造成衝擊，因此板橋警分局製作改道圖供用路人參考，避免堵車影響過年好心情。板橋警分局特別安排大型重機車在活動宣導現場供民眾拍照，提醒關於春節期間板橋轄內易壅塞路段交通疏導作為。

《圖說》板橋警宣導春節期間聚餐勿酒駕、行車勿超速、闖紅燈、汽機車要禮讓行人。〈板橋分局提供〉

此外，「115年慈惠宮民藝大街嘉年華活動交通管制措施」期間呼籲民眾春節期間聚餐勿酒駕、行車勿超速、闖紅燈、汽機車要禮讓行人等交通安全宣導

板橋警也於發送交通安全宣導文宣及生活小物宣導品，吸引許多民眾上前一起合影，警民互動十分歡樂，提供採買民眾良好的交通安全觀念，維護治安平穩及交通順暢。