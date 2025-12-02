板橋警查獲職業天九牌賭場 查扣毒品與大批賭資





板橋分局日前掌握一處市場暗藏職業天九牌賭場，且前後門設監視器，用以監控外部動靜並管制人員出入，由於門禁森嚴、僅有熟客才能進入，在完成蒐證後報請地檢署聲請搜索票獲准，昨（1日）夜間持搜索票攻堅，逮捕3名工作人員及18名賭客，現場並查扣賭資69萬元、抽頭金4萬元、賭具天九牌、骰子、帳冊、點鈔機、監視器主機及鏡頭2支等證物，同時起獲依托只酯及安非他命等二級毒品，成功瓦解隱身於市場內的不法賭博聚點。

板橋分局表示，該天九牌職業賭場，為掩人耳目避免引起警方注意，刻意選在市場內一處地下室作為賭場據點，賭場內還設有二道門阻，還設有把風人員及監視器，使得查緝本案相當困難，待見時機成熟，經向新北地檢署聲請搜索票獲准，昨（1）日夜間8時許動員多名警力展開攻堅，員警衝入室內時，賭場人員與賭客們驚慌失措，更有賭客喊「慘了！輸錢又被警察抓，真倒楣」，員警在清查後即逮捕主持賭局的53歲許男與把風的55歲謝男、清注的29歲林男，以及場內18名賭客，警詢後將將許男等3人依賭博罪嫌移送新北地檢偵辦，18名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

板橋分局強調，為淨化社區環境，絕不容許任何罪行為危害社會治安，將持續查緝掃蕩不法賭博及毒品等場所，全力維護轄區治安，另呼籲民眾如有發現可疑場所，請即友善通報警方，建立社區聯防網域，共同打擊犯罪。

