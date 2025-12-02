板橋警查獲職業天九牌賭場 查扣毒品與賭資逮21人

《圖說》新北板橋分局昨日夜間持搜索票攻堅破獲隱身於市場內的不法職業天九牌賭場。〈板橋分局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北板橋分局昨（1日）夜間攻堅破獲一處市場暗藏職業天九牌賭場，，逮捕3名工作人員及18名賭客，現場並查扣賭資69萬元、抽頭金4萬元、賭具天九牌、骰子、帳冊、點鈔機、監視器主機及鏡頭2支等證物，同時起獲依托只酯及安非他命等二級毒品，成功瓦解隱身於市場內的不法賭博聚點。

板橋分局強調，為淨化社區環境，絕不容許任何罪行為危害社會治安，將持續查緝掃蕩不法賭博及毒品等場所，全力維護轄區治安，另呼籲民眾如有發現可疑場所，請即友善通報警方，建立社區聯防網域，共同打擊犯罪。

廣告 廣告

板橋分局指出，日前掌握轄區中與路一處市場暗藏職業天九牌賭場，且前後門設監視器，用以監控外部動靜並管制人員出入，由於門禁森嚴、僅有熟客才能進入，在完成蒐證後報請地檢署聲請搜索票獲准，於昨夜間持搜索票攻堅，成功瓦解隱身於市場內的賭場。

《圖說》新北板橋隱身於市場內不法職業天九牌賭場的賭具。〈板橋分局提供〉

現場逮捕3名工作人員及18名賭客，現場並查扣賭資69萬元、抽頭金4萬元、賭具天九牌、骰子、帳冊、點鈔機、監視器主機及鏡頭2支等證物，同時起獲依托只酯及安非他命等二級毒品。

板橋分局表示，53歲許嫌經營天九牌職業賭場，為掩人耳目，避免引起警方注意，刻意選在市場內一處地下室作為賭場據點，賭場內還設有二道門阻，還設有把風人員及監視器，使得查緝本案相當困難，待見時機成熟，經向新北地檢署聲請搜索票獲准，在昨日夜間8時許動員多名警力展開攻堅。

員警衝入室內時，賭場人員與賭客們驚慌失措，更有賭客喊「慘了！輸錢又被警察抓，真倒楣」，員警在清查後即逮捕主持賭局的許男與把風的55歲謝男、清注的29歲林男，以及場內18名賭客，警詢後將將許男等3人依賭博罪嫌移送新北地檢偵辦，18名賭客則依社會秩序維護法裁罰。