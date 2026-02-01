板橋警破連環竊盜 慣犯逃逸落網

板橋警分局提供

新北市警察局板橋分局日前偵破一起連環竊盜案件，成功查緝梁姓慣犯到案，經移請新北地檢偵辦後向法院聲請羈押獲准。

板橋警分局指出，板橋警方日前陸續接獲民眾報案，轄區發生多起財物遭竊案件，立即組成專案小組偵辦，經調閱過濾大量監視錄像後，終於鎖定梁姓竊嫌身分，隨即向新北地檢署聲請拘票，並積極展開查緝行動。

板橋警分局提到，專案小組於1月29日前往拘提途中，員警眼尖發現梁嫌騎乘機車擦身而過，隨即調頭攔查並示意其停車，未料梁嫌作賊心虛，竟加速沿板橋區縣民大道、中山路逃逸，且無視用路人安全，多次逆行穿梭於車陣中及行駛人行道，警方基於公共安全考量，立即通報攔截圍捕，最終梁嫌在板橋區中山路一段206巷4弄11號旁棄車而躲藏於路旁停放汽車底下，以為可躲匿追緝，但仍遭員警查獲並拘提到案；梁嫌經警訊後移請新北地檢偵辦，檢方認梁嫌涉犯多起竊盜案件，且有反覆犯案之虞，向法院聲請羈押並獲裁定准予羈押。

板橋警分局呼籲民眾提高警覺，隨時注意住宅及公共場所之防竊，因為歹徒常利用民眾一時疏忽下手，提醒民眾外出務必鎖好門窗，夜間留意周遭環境，勿將財務或貴重物品隨意放置，避免成為竊賊目標。此外，民眾若發現可疑或影響治安情事，請立即撥打110報案，警方將迅速到場處理，透過警民攜手合作，共同營造安全、安心的生活環境。