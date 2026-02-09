板橋警設置「機動派出所」 加強犯罪防制讓民眾安心過好年





鑑於農曆春節期間，許多民眾走春活動都會安排前往各宮廟參拜，形成大量人潮，板橋警分局特別於板橋慈惠宮及接雲寺設置「機動派出所」，提供即時性的受理民眾報案、犯罪預防宣導等相關服務，同時提高見警率、加強犯罪防制，讓轄區民眾能安心過好年。

板橋警分局長彭正中表示，民眾年節至人潮較多場所遊玩，應注意自身財物安全，貴重物品務必隨身攜帶，並期能透過機動派出所的設置，加強轄區治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾、外僑舉家外出住居所安全維護等工作，讓民眾度過一個平安、順心的春節假期。

板橋警分局自2月9日起至2月23日止為期15天，在人潮聚集或易生治安、交通事故等處所設置「機動派出所」，春節期間溫馨服務不打烊，提供民眾諮詢及相關服務。

