板橋議員爭取耶誕城續留續辦 本月十四日盛大開城

記者黃秋儒／新北報導

今（7）日議會質詢中，林國春議員提及民眾來電關心「耶誕城是否取消」，甚至有家中孩子聽聞後難過落淚。新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，新北歡樂耶誕城將照常舉行，絕不讓小孩子哭！並以更豐富的燈飾與體驗陪伴大小朋友迎接佳節，延續活動的溫暖與歡笑，讓這份屬於市民的冬季記憶持續閃耀。

新北歡樂耶誕城自舉辦以來，透過長期深耕固定地點，展現新北及板橋的城市故事，不僅成功營造節慶氛圍，更成為全國最具指標性的耶誕活動並推向國際。活動曾獲英國旅遊雜誌《Wanderlust》評選為「世界上最令人驚嘆的8棵聖誕樹」之一，是亞洲唯一入選的耶誕樹；亦獲澳洲《Urban List》評為「全球十大必訪耶誕節慶」，並榮獲法國、倫敦、紐約及羅馬設計大獎多項白金與金獎肯定。每年吸引超過700萬人次造訪、創造約60億元經濟效益，帶動商圈與觀光產業發展，展現新北市文化創意能量與國際競爭力。

一年一度的「新北歡樂耶誕城」即將閃耀登場！邁入第15年的耶誕城，以創新設計與國際水準持續吸引目光，展現新北市獨有的節慶魅力與城市能量。新北市政府觀光旅遊局表示，耶誕城不僅是冬季限定的節慶活動，更是新北的重要城市品牌，象徵創意與溫度的融合，已成為許多市民與遊客每年共同期待的節日回憶。

新北市政府觀光旅遊局誠摯邀請民眾呼朋引伴，一同搭乘大眾運輸、共享城市光影盛宴，感受屬於新北的冬季浪漫。(新北觀旅局提供)

今年活動將於11月14日（五）盛大開城，目前燈飾與裝置正陸續於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中商圈妝點中，營造繽紛璀璨的耶誕氛圍。針對外界關心的「是否停辦」與「交通壅塞」等議題，市府澄清，活動將如期舉行，並已啟動交通疏運與人流分流規劃，確保活動安全順暢、遊客安心體驗。

新北市觀旅局指出，交通、警察與觀旅等單位已密切合作，規劃多項疏運措施，包括鼓勵民眾搭乘大眾運輸、彈性調整號誌秒數、實施路段管制與改道疏運、暫停部分YouBike站點租借、設立交通戰情室即時掌握人潮，並運用手機信令系統分析人流與疏散應變。同時透過多元宣導，引導民眾搭乘公共運具前往，並以45天的活動期間達成人潮分流與觀賞分時效果。

2025新北歡樂耶誕城將自11月14日（五）起盛大展開，連續45天點亮冬夜，營造溫馨夢幻的節慶氛圍。觀旅局誠摯邀請民眾呼朋引伴，一同搭乘大眾運輸、共享城市光影盛宴，感受屬於新北的冬季浪漫!更多新北旅遊資訊與活動消息，請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁及IG查詢。