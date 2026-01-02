板橋議員葉元之空缺 藍白合有空間

民眾黨立委黃國昌板橋服務處主任林子宇，可能代表民眾黨參選板橋區議員。（王揚傑攝）

板橋區是新北市行政中心，人口數為新北之冠，約55.4萬人，每到選舉都是兵家必爭之地，本屆議員選舉多達21人登記參選，選舉結果國民黨以5席小勝民進黨4席，後因葉元之轉戰立委成功，空下的1席讓各方虎視眈眈，國民黨接替人選迄今仍未浮上檯面，民眾黨可能由立委黃國昌板橋服務處主任林子宇出線，在將民進黨視為共同敵人的前提下，有空間成為藍白合示範區。

板橋區議員應選9席，前3屆登記參選人數分別為16人、18人、21人，除國民黨、民進黨兩大陣營，還有民眾黨、時代力量、無黨籍和小黨等候選人，基本上仍是藍綠分食。本屆國民黨由林國春、葉元之、劉美芳、曾煥嘉、周勝考取得5席，民進黨則是戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣、黃俊哲拿下4席，雙方實力差距不大，算是勢均力敵。

本屆選舉因葉元之轉戰立委成功、民進黨黃俊哲遭法院判決當選無效，由石一佑遞補，讓選情產生變化。藍營林國春、劉美芳、曾煥嘉應會爭取連任，周勝考已確定由兒子周韋翰接棒，葉元之這1席空缺仍不見接班人。

地方人士認為，民眾黨黃國昌日前正式宣布角逐新北市長，但並不代表藍白合在新北市破局，而是民眾黨可藉此取得更多與國民黨談判的籌碼，將議員席次最大化，實現成立黨團的目標。而板橋區空出的1席，在國民黨尚無人選的情況下，市黨部也透露不排除與無黨籍或民眾黨策略合作，更增加藍白合的可能。

至於民進黨部分，戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣及石一佑無意外會爭取連任，但黃俊哲仍具參選資格，目前尚未表態，加上與戴瑋姍同為新系的前立委李文忠之子李昆穎已表態參與黨內初選，茶壺內風暴已隱隱顯現。