板橋議員選情 政二代搶出線

民眾黨主席黃國昌板橋區服務處主任林子宇（前排左），外傳可能參選板橋區議員。（王揚傑攝）

民國115年地方公職人員選舉將於11月28日投票，選舉氣氛逐漸升溫。新北市第五選區板橋區為新北市行政中心，自該區國民黨前議員葉元之當選立委，並艱辛挺過大罷免，空出的1席格外引人注目，藍綠白均有意角逐，除政二代民進黨前立委李文忠之子李昆穎已表態參與黨內初選，外傳新北市新聞局長李利貞也是國民黨熱門人選，民眾黨則可能由主席黃國昌板橋區服務處主任林子宇披掛上陣。

國民黨板橋區議員現有林國春、劉美芳、曾煥嘉及周勝考，周勝考因有官司纏身，早已明確表態將交棒給兒子周偉翰。據了解，周偉翰與父親一同出席活動、跑行程已有一段時間，個人臉書名稱也特別標註「翰衛板橋」，貼文也都與服務鄉親有關，接棒一事應已底定。另，曾煥嘉同樣也有官司問題。

廣告 廣告

民進黨現任議員為戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣及石一佑，若無意外，均將參選連任，但李昆穎已宣布將爭取黨內提名，並已掛出看板，參選意志堅定。然而新系在板橋議員僅有1席空間，李昆穎勢將與同為新系的戴瑋姍競爭，不過，新系大老段宜康日前已表態「全力支持戴瑋姍」，後續發展仍待觀察。

至於黃國昌有意參選新北市長，已陸續在板橋、雙和、三重、汐止等區成立聯合服務處，外界揣測，各區的服務處主任應就是規畫參選市議員的人選。據觀察，林子宇除了配合出席黃國昌行程外，不少板橋區的市政行程、民間活動都能看到她出現，可見用心在拉近與地方的關係，狀似為選舉備戰。