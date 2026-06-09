板橋賓士男毒駕拒檢 警連開8槍制伏、車內查獲毒品

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賓士男拒絕攔查逃逸，遭板橋警方圍捕後落網。（翻攝畫面）

又傳毒駕拒檢案子！新北市板橋區今日17時許，賓士男拒絕攔查逃逸，警方隨即圍捕，車輛一度衝撞警方，現場員警朝車輛開8槍壓制，最終將其攔下且驗出毒品反應、查獲毒品。

新北市警方今（9日）17時許執行勤務巡邏時，於板橋區亞東科大前發現一輛黑色賓士形跡可疑，便上前攔查，結果賓士駕駛竟拒檢逃逸，警方遂火勢通報攔截圍捕，沿著縣民大道、南雅南路口展開警匪追逐。

期間駕駛還衝撞警方，沿途還撞到幾輛民車，警方為保民眾安全，開8槍制止行動，最終在大觀路一段75巷將車攔下。警方將駕駛拖下車並壓制，同時查獲毒品，駕駛也被驗出毒品反應，目前已被扭送警所。

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警方將依毒品、公共危險、妨害公務等罪嫌偵辦，至於詳細案情仍有待進一步調查釐清。

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