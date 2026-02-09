板橋越南料理的家庭味 必點招牌牛肉河粉、生春捲與涼拌米線

板橋越南小吃店，巷弄裡的清爽河粉與家常料理（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

板橋中山路二段平價異國料理 越南特有香氣層次的河粉、米線百元上桌

位於板橋中山路二段一帶的平價越式小館臻越，以越南河粉與米線為主打，並以牛骨搭配多種香料熬湯，呈現清爽、不厚重的湯頭風格。店內提供河粉、生春捲、涼拌米線與滑蛋牛肉等多元品項，百元上下就能完成一餐。面對物價上漲，不少通勤族與學生在午晚餐時段，會選擇這類日常型小店外帶或內用；《臻越》強調湯頭層次與食材搭配的細節，讓越式風味更貼近日常用餐情境。



臻越不追求濃烈辛香，而把越式家常的口味做得更細緻柔和：以香氣層次豐富的湯頭、米線滑順帶彈性為主打，吃完飽足無負擔。它介於特色小吃與日常簡餐之間，讓想換口味的人在板橋中山路多了一個輕鬆入手的平價異國料理選擇。

廣告 廣告

板橋越南春捲推薦，用料新鮮實在、口感清爽（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

板橋百元越式料理怎麼點 河粉、春捲到飯食一次滿足



臻越的創立來自兩個家庭長年累積的餐飲經驗。創辦人提到，家族中一位叔叔在越南經營餐廳超過二十年，熟悉道地越式調味與料理流程；另一位長輩則曾在台灣開設越南小館，對在地顧客的口味偏好與飲食習慣掌握深入。這樣的跨文化背景，讓臻越在設計菜單時格外講究，致力於打造能落地扎根的板橋越式料理風格。



以招牌牛肉河粉為例，湯底採用牛骨、洋蔥與八角、肉桂等多種香料熬煮，呈現層次香氣卻不厚重。他們特意調整魚露與香茅比例，使湯頭更符合台灣食客對清爽口感的期待，也讓初次嘗試南洋菜的人更容易接受。



在板橋一帶，不少異國餐點價位常見落在 150–200 元以上；臻越則以百元上下的越式料理，提供更貼近日常的選擇。餐廳主打當然是越式河粉，但這裡的選擇遠比你想像的豐富。菜單除了招牌的豬肉河粉（90元），也提供清爽開胃的生春捲$80、牛肉涼拌米線（100元）等經典越式餐點，以及滑蛋牛肉（150元）、紅燒豬肉飯（100元）若是三五好友或家庭聚餐，還能加點幾份 100 元酥脆爽口的炸春捲一起分享。這些餐點保有酸甜鹹的南洋平衡，又不過於刺激，價格更是親民得讓人驚喜。



透過這樣的融合與調整，臻越逐步形塑出更貼近在地口味的越式家常路線；在板橋中山路一帶的眾多餐飲選擇中，也成為不少人想找「百元上下、湯頭清爽、不嗆辣」時的日常選項。

板橋異國家常菜推薦，平價實在的越式料理選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從命名到理念《臻越》詮釋板橋南洋風美食精神



品牌名稱臻越，融合了「臻」所代表的細緻追求與「越」所承載的文化意象，同時也取自家庭成員的名字，象徵著這家店承載的不僅是料理，更是一份親情與延續。創辦人表示，他們希望這不只是提供一餐的地方，而是一間讓人感到自在、可以放鬆吃飯的小館。



「我們想做的，是每天都吃得起的南洋料理，而不是偶爾才負擔得起的節慶餐廳。」這樣的理念，也讓臻越自然朝著板橋平價越南料理的方向發展，逐漸被不少在地食客視為板橋南洋小吃常態選擇之一。

板橋越式綜合米線推薦，湯頭清爽、口感滑順（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

板新站周邊越式美食：交通便利、午晚餐都好安排



隨著回訪帶動口耳相傳，臻越逐漸成為在地美食的名單之一，也悄悄被納入許多人在地食客的板新站美食推薦清單中。店址鄰近捷運與公車要道，具備交通便利的優勢，但創辦人選擇不以此作為快速拓展的跳板，而是以穩定步調深耕單一據點，將每日的出餐品質與顧客體驗擺在第一位。



不少回訪顧客反映，臻越的餐點沒有浮誇擺盤包裝，卻能吃出用心與誠意，「就像是有人在家裡煮了一碗好湯，邀你坐下來一起吃飯」。這種樸實但不馬虎的風格，讓它在競爭激烈的板橋中山路美食戰區中漸漸累積穩固的位置。對於習慣快速節奏的城市消費者來說，臻越所提供的，或許正是一份難得的飲食日常感，熟悉、溫暖、值得再訪。



《臻越》FAQ：從品牌命名、必點菜色與用餐資訊的入門指南



Q1.《臻越》這個品牌名稱的由來是什麼？背後有何意義？

品牌名「臻越」結合「臻」的極致追求與「越」所代表的越南文化，同時取自家族中孩子的名字，象徵料理是家的延續，也傳遞家庭的用心。



Q2. 臻越的越南料理與一般傳統越式餐廳有何不同？

相較於部分偏重魚露或香茅的傳統作法，《臻越》選擇把香料存在感做得更平衡，讓湯頭香氣有層次但不厚重、入口更清爽；整體定位就是「清爽香料比例」的越式家常風格，適合想吃越式又不想太刺激的族群。



Q3. 板橋中山路的《臻越》有哪些推薦必點的招牌菜？

常客首推「招牌牛肉河粉 (100元)」，湯頭每日現熬且甘甜；若喜歡清爽口感，推薦「生春捲 (80元)」與「豬肉涼拌米線 (90元)」；想吃飯食的顧客，則必點滑嫩順口的「牛肉燴飯(100元)」，紅燒豬肉飯也僅需 100元，是板橋少數能用百元鈔票解決一餐的高評價異國料理。



Q4. 哪些族群適合來臻越用餐？空間與氛圍如何？

臻越提供簡潔清爽的內用空間，適合家庭、學生與通勤族群，店內備有兒童餐具，且為寵物友善餐廳（寵物需牽繩），讓不同用餐者都能自在享受一頓平實的南洋家常菜，符合板橋平價越南料理的定位。



《臻越》

地址：新北市板橋區中山路二段377號

連絡電話：0908-173-616

營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:00 ( 週一公休 )

Google地圖：https://rink.cc/m8ngr

「導航請點 Google 地圖／用餐或外帶可先致電確認」

※ 品項與價格以現場菜單／店家公告為準。