板橋跨縣傳愛 黃淑君媒合捐物資助光復國中女足重啟訓練

（記者陳志仁／花蓮報導）花蓮光復鄉日前因堰塞湖災情，導致光復國中女足隊訓練設備全毀，面臨資源短缺、訓練停擺的窘境；新北市議員黃淑君獲悉後伸出援手，協調板橋足球團體啟動物資募集行動，在花蓮縣議員胡仁順協助下，短短一天完成所需器材的募集，展現「板橋傳愛、足球無界」的暖心行動力。

圖／新北市議員黃淑君向花蓮光復國中校長黃建榮展示募集的物資及裝備。（新北市議員黃淑君提供）

此次的募集由新北市板橋國中、國立華僑高中足球隊與板橋足球發展協會，共同發起「板橋足球－熱心公益募集活動」；板橋足球發展協會理事長簡美藻表示，得知光復國中女足受災後，板橋足球圈立即號召家長與師長捐款、捐物，「教育孩子需要整個社區的力量，期待孩子們能早日重返球場，繼續追夢。」

黃淑君感動的直言，「感謝板橋足球團體迅速響應！我也得知協會教練來自花蓮光復，這是一場跨縣市、有同根情感的串聯行動」；並承諾將親自與教練親自將足球鞋、訓練球、戰術板與球衣等物資送達學校，讓板橋與花蓮因熱愛足球的孩子們緊緊相連。

花蓮縣議員胡仁順則說，光復鄉的大水災難罕見且破壞嚴重，光復國中校方原有的輔助器材全毀，師生焦慮不已。他感謝新北團隊的及時馳援，讓校方能看到希望的曙光。

黃淑君強調，災後重建不只是修復環境，更是重建希望，「板橋足球團體默默付出的愛，讓這股溫暖持續流動，照亮需要支持的角落」；呼籲更多地方團體攜手投入公益，同心讓台灣這片土地更有力量。

