板橋車站置物櫃有"手槍"! 遊客嚇到報警證實是玩具槍

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

車站置物櫃裡怎麼會有手槍？有民眾到新北板橋要逛耶誕城，本想把物品寄放在車站置物櫃，沒想到打開一看，竟發現放著銀色手槍，雖然事後警方證實，只是一把玩具槍，但仍不敢大意，因為過去就有不法人士，把置物櫃當成毒品交易或是藏匿違禁品的地方。

旅客提著大包小包的物品，本想解放雙手，把東西通通塞進置物櫃，沒想到打開櫃子的瞬間，就看到一把槍放在裡面。民視記者洪巧璇：「當時民眾就是來到板橋車站，要來逛耶誕城，正打算把手上的物品放到置物櫃裡頭，沒想到錢都付了打開空櫃，卻發現裡頭藏著一把槍。」起初櫃子沒有上鎖，旅客以為是空櫃，結果一打開卻發現槍枝，第一眼看到，任誰都會嚇一跳。民眾：「就是可能會怕危險吧，就畢竟平常不容易會見到的東西，不管它是真的還是假的，但我們一般人看到，我們一定都會嚇到，不會知道那是真槍還是假槍，你只會擔心說被不當使用，那對我們往來的人民，或是上下班通勤通學的孩子們，都非常的不好。」

板橋車站人潮眾多，置物櫃的使用頻率也很高，常常會有遊客寄放物品，但怎麼會有人把槍放在櫃子裡，民眾一時分辨不出這到底是真槍還假槍，不敢隨意亂動，只好報警。員警：「叫廠商幫我們開。」警方獲報後到場，確認塑膠袋內，是一把沒有殺傷力的玩具BB槍，但為了避免再度嚇到其他遊客，後續也將玩具槍移到其他地方保管，捷運公司也表示，除非是疑似出現違禁品在櫃子裡，才會配合警方開櫃確認，否則一般情況下，因為涉及隱私不會隨意開啟。捷運警察隊第四分隊副分隊長姜順泰：「因放置於置物櫃內，且用塑膠袋包裹，無攜帶或外露之行為態樣，尚未違反社會秩序維護法。」









雖然只是虛驚一場，但過去就有不肖人士，把置物櫃當成毒品交易、詐騙車手取簿或藏匿危險物品的地方，警方將加強巡邏，不放過任何治安死角。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

