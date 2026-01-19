板橋這間全國電子撤店 閒置1年！「月租開價65萬」扯爆

財經中心／李紹宏報導

位於板橋文化路一段與漢生東路交界的黃金三角窗店面，曾是在地人熟悉的「全國電子」地標，在長達20年的經營後，該品牌已於去年4月正式結束，並遷往埔墘地區。在老租客離場後，至今已閒置近一年的時間，即便地段具備極高曝光率，目前仍舊出租中，每個月租金高達65萬元！

新北板橋文化路一段、漢生東路交叉口，進駐20年的全國電子已退租，店面求售。（圖／翻攝自591房屋交易網）

根據調查，該店面房東為林姓自然人，早在民國79年便已取得產權。此外，房屋租賃平台的最新資料顯示，這棟1至5層樓、總面積約287坪的透天建物，已開出每月65萬元的租金，換算年租金收益竟高達780萬元。

據了解，全國電子之所以選擇結束長達20年的租賃關係，首要考量應是日益攀升的租金。雖然位處板橋車站核心商圈，且正對大台北新劇院預定地，車流量極大，但高額的維護成本與租金門檻，考驗著連鎖品牌的承租意願。此外，該建築雖為5層樓建物，但1樓單層使用面積受限於騎樓配置，導致零售空間不夠開闊。

