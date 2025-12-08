板橋連鎖餐廳氣爆5傷 慈濟志工關懷

新北市板橋區、府中商圈，重慶路12巷，一家位在二樓的餐廳，接近凌晨一點，突然爆炸，還波及隔壁的迴轉壽司店，掉落的殘骸、以及玻璃碎片砸中路過的民眾，造成5人輕傷。受傷民眾上午都已經出院，慈濟志工和社工，也主動關懷。

慈濟志工 賴友財：「當時爆炸威力一定是相當大，像那麼大塊玻璃 在前面那一邊 ，這邊都有。」

一大早氣爆現場，還圍著封鎖線，爆炸威力強大，連遠在火場30公尺外，地上都還遺留玻璃碎片，而路燈旁的電箱也毀了

新北板橋區長 陳奇正：「被震歪了就這樣，都這樣子沒辦法，就威力強大。」

大樓房東 梁先生：「爆掉兩片 噴到整個床，床上面 就割傷，她一個小女生就嚇死了。」

新北消防局火調課的鑑識小組，清理火場，餐飲業者也到場配合，展開調查，氣爆震驚板橋府中商圈，時間回到事發當晚，轟的一聲巨響，是這副慘況

消防隊到場事發後的第一時間，招牌被炸飛，建築物殘骸、玻璃碎片以及雜物，四處噴飛，消防隊接獲報案，到場撲滅殘火

新北市消防局長 陳崇岳：「目前我們大概已經搜索了3次，主要的發爆點是在2樓的這間(餐廳)，因為整個裝潢已經炸掉了，初步發現現場有瓦斯桶。」

氣爆造成5位民眾被波及，1人婉拒送醫，其他4人輕傷沒有大礙已經出院，慈濟志工也立刻啟動後續關懷

慈濟志工 賴林貴花：「跟兩家醫院社工聯繫，那因為都已經出院了，醫院的社工就留下說，如果有收到需要關懷，會跟我們聯繫。」

儘管是有驚無險，但商圈為何發生氣爆，消防鑑識小組在火場外，發現了兩個瓦斯鋼瓶，是不是瓦斯外洩所引起，有待調查後釐清案情。

