板橋醫療園區BOT案 成選戰議題

國民黨議員劉美芳。（王揚傑攝）

年底九合一大選進入倒數，板橋醫療園區BOT案成為地方民代格外關注的選舉議題，該案去年因中央健保制度調整，導致投資方撤標。新北市衛生局調整招商條件，包括下修床位、興建期納入營運期、100個長照床位及部分建設費用改由市府出資，已於今年初第2次公開招標。板橋區藍綠議員雖認同市府的調整，但也提醒須以高標準嚴格把關。

衛生局指出，板橋醫療園區為規畫新建急性一般病床至少300床的區域級教學醫院，以提供市民可近性、可親性及完整性的醫療照護服務。衛生局已於民國114年12月15日舉行招商說明會，並自115年1月2日起至4月1日止公告招商，目前民間機構參與投件時間尚未截止。

廣告 廣告

國民黨議員劉美芳表示，市府因應現實狀況調整招商條件，方向上可以理解，根據多位衛福及公共財政領域專家意見，適度下修床位及延長營運年限，確實有助降低投資方初期壓力、提高招商成功率；但攸關市民長期健康權益，仍必須以更高標準審慎把關。

劉美芳強調，醫療園區不只是工程案，更是公共健康建設，市府應在招商文件中明確納入急診量能、重症照護、醫護人力配置及病人滿意度等醫療品質指標，作為履約KPI，避免只著重財務誘因，而忽略醫療本質。

民進黨議員黃淑君表示，本次的調整落實醫療專業，讓醫療團體專心於醫院設計及經營。新北市有大量長照需求，增加了100個長照床位，更符合地方期待；另針對早療需求，特別設立婦幼門診及床數，確保孩子的醫療得到滿足。

黃淑君提醒，因為可預期未來使用率高，市府目前規畫的停車格僅有法定車格及維持現有立體停車場的數量。由於該處沒有捷運，僅能透過公車抵達，市府在興建過程中，應謹慎評估停車空間的需求，避免內部停車問題外部化，造成地方居民使用困難。