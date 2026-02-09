板橋里長聯誼會與李四川同框引發聯想 侯友宜強調：這是很自然的事情

台北市副市長李四川8日與新北市長侯友宜同桌吃飯，引發熱議。 圖：翻攝自葉元之臉書

[Newtalk新聞] 被視為國民黨新北市長參選人熱門人選的台北市副市長李四川，昨日突然出席板橋區里長聯誼會主席林榮彩所舉辦餐敘，並與新北市長侯友宜同桌吃飯，引發外界聯想。對此，侯友宜今（9）日表示，李四川是新北市的老同事，對新北里長都有一定程度認識，所以長回來跟大家做一些意見交流、互動，強調這是一個很自然的事情。

侯友宜今日在板橋區行動治理座談會前接受媒體聯訪。針對昨日餐敘，侯友宜表示，昨日是板橋區里長新春聯誼餐會，大家有碰到面，而其實李四川是新北市老同事，對新北的里長都有一定程度的認識，所以常回來跟大家做一些意見交流、互動，「這是一個很自然的事情」。

他也強調，李四川是優秀政務官，對新北市相當清楚跟認識，所以里長們對他都非常非常欣賞，昨日的見面也是一個很自然的一件事情，所以也不足為奇，「四川很認真、很優秀」。

