板橋重慶路餐廳凌晨氣爆 5人受傷 4人送醫

新北市板橋區重慶路12巷一家二樓餐廳今（8）日凌晨00時57 分，疑似發生氣爆，傷者共5名（4女1男），4名民眾（3女1男）輕傷新北市消防局立即派遣3大2中8分隊29車88人前往救援，將傷者分別送往雙和醫院及亞東醫院，1名民眾（女性）拒絕就醫，另1名路人（女性）表示身體不適，協助預防送往亞東醫院。

新北市消防局指出，現場為9層RC建築物2樓餐廳，疑似發生氣爆，傷者送醫後均已出院，詳細原因將由火調人員釐清。

針對此次疑似氣爆案，新北市議員劉美芳第一時間抵達現場，戴上安全帽與消防局、工務局、警方及結構技師公會丘達昌理事長共同進入爆炸熱點區域，實地了解受損情況。

劉美芳表示，現場可見二、三樓樓板隆起破裂、牆面炸裂外露鋼筋，辦公室天花板大面積坍落，餐廳內部設備亦被炸飛扭曲，地上滿是玻璃碎片、金屬殘件。附近包括派克雞排、京都堂中醫診所與隔壁爭鮮迴轉壽司等店家亦受波及，營運受到衝擊。

劉美芳提到，事發現場是板橋府中商圈最熱鬧的通勤路線，若事故發生於白日尖峰時段，受傷人數恐怕會大幅增加。她已要求相關單位全面確認建物結構安全、掌握傷者與住戶安置情形，並儘速釐清瓦斯鋼瓶管理狀況與爆炸原因，同時也將協助受影響的住戶與店家進行後續修繕、營運復原與相關協調工作。

劉美芳指出，確切爆炸原因仍待火調與鑑識單位進一步釐清，但這起事故不是一件「看完新聞就結束」的事件，而是牽涉到整棟大樓安全、府中生活圈安全的重要事故，將持續督促市府單位跟進調查並定期向市民說明進度，確保事故真正釐清、改善措施確實落實。

劉美芳也提醒民眾，若發現家中瓦斯設備有異味、火侯異常或管線發出不明聲響，務必立即通報專業單位檢查，避免憾事發生。