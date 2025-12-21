板橋重慶、汐止白雲公園 冬遊好去處

冬至是農曆24節氣中的第22個節氣，在北半球是1年中白天最短、夜晚最長的日子。冬至在古代被視為1年的開始，至今仍延續吃湯圓、祈求團圓圓滿等傳統意涵。新北市景觀處表示，冬至正是放慢步調、調整身心的好時節，推薦板橋、汐止2座公園，邀民眾走出家門到公園活動筋骨，在溫暖的燈光與綠意中感受節氣的溫度。

景觀處表示，板橋區重慶公園以鯨魚與企鵝為主題，園內2座遊戲場各具特色，也深受親子家庭青睞。其中，極地企鵝主題遊戲場以可愛的企鵝造型呈現，結合護籠鑽網、攀岩牆、體能墩、拱形橋等多項設施，提供學齡前兒童安全又多元的攀爬、溜滑體驗。

而新啟用的大鯨魚主題特色遊戲場則以巨型藍鯨為主角，結合攀爬、溜滑與探索功能的複合式遊具，適合不同年齡層的孩子盡情奔跑、挑戰自我。公園同時配置體健設施，如漫步機、上肢牽引器、單槓等，並規畫明亮舒適的步道環境；亦設有付費停車場，交通便利，是全家共遊的理想去處。

另外，汐止區白雲公園以紙飛機為主題的共融遊戲場為亮點，不僅遊具多元，也兼具挑戰性與趣味性。其中最引人注目的地標，是運用山坡地形打造的3層9道磨石子溜滑梯，包含直線及彎曲滑道，滿足不同速度與刺激度的需求。

白雲公園內有全台首創的環狀6人鞦韆，讓孩子能面對面擺盪、增加互動樂趣。公園內配置廁所、洗腳區、體健設施及紙飛機造型遮陽棚，空間視野開闊、動線順暢。

新北市景觀處長林俊德表示，共融遊具、溫暖的步道燈光，及孩子們用力玩耍的笑聲，就像湯圓象徵的團聚感，都是家人緊緊相伴的理由。