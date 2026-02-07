板橋鐵工廠清晨大火 濃煙竄天景象超嚇人！109名消防灌救

【記者江孟謙／新北報導】新北板橋區環漢路四段一處鐵皮工廠，今天（7日）清晨6時許發生大火，雖火勢在半小時內獲得控制，不過事發時濃煙竄天的景象相當嚇人，消防局估算燃燒面積約100平方公尺，所幸無人傷亡。

警消於清晨6時25分獲報，環漢路一處堆放資源回收物的鐵皮工廠起火，初步了解無人受困，警消出動46車、109人前往灌救，並於7時許將火勢撲滅，詳細起火原因待釐清。

環漢路的鐵皮工廠清晨大火。民眾提供

消防人員布水線灌救。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

楊小黎千字文道歉！若知《世紀血案》沒獲授權會拒演

李千娜《世紀血案》失言延燒 正妹女兒挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重！

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

