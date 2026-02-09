板橋關心停車難題 侯繼續拚

新北市長侯友宜行動治理昨到板橋與里長座談，期勉市府團隊與公所繼續拚、繼續做好地方建設。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市長侯友宜行動治理座談會九日來到板橋區公所，向一二六位里長拜早年，並面對面共商地方建設；他表示，建設不分中央或地方，要求團隊在歲末之際持續展現最強行動力，讓建設腳步不停歇，大家繼續拚、繼續做好實現板橋願景。

針對都會區里長最關心的停車難題，侯友宜指出，市府近七年來已在板橋區闢設包括忠孝公園地下停車場等廿一處立體與平面停車場，共計提供三千餘格汽車位及一千六百餘格機車位。另攸關環境衛生的汙水接管工程亦有重大突破，目前正全面推進浮洲地區工程，預計至今年底板橋全區汙水接管率將突破百分之九十大關，徹底改善居家環境。

侯友宜表示，市府不僅重視大型建設，更關心市民日常生活，近七年已完成板橋三十處人行道更新，今年將持續針對七處關鍵路段進行改善，打造友善的行人通行環境。市長期盼國家兒童未來館紮根在板橋，結合科技與教育，為下一代打造國家級學習樂園。

有關地方期盼的重大建設進度，板橋第二國民運動中心已進入施工衝刺階段，預計今年完工啟用；玫瑰公園市民活動中心將結合日照中心本月已啟動招標，另江翠、忠翠里、宏翠里、香雅里等六處市民活動中心基地，將分別配合都更建案、廳舍合建及捷運開發案同步興建，確保板橋的建設腳步不因空間限制而停歇。

對於板橋殯葬館議題，民政局長林耀長回應，後續將持續推動分散、分流及調整量體政策，並協調相關局處優化殯儀館周邊交通動線與車流，以減輕地方負擔；回饋金自治條例亦將再與地方溝通後提送議會審議，力求回饋機制公平。