【板橋阿信2-1】從家長會長到市議員 石一佑：從基層服務深化成制度改革

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員石一佑，畢業於板橋在地致理科技大學服務業經營管理系碩士班，曾擔任蔡英文總統競選板橋西區副總幹事，以及立委張宏陸服務處主任暨競選特助。長期投入地方事務的她，無論是陳情協調或現場會勘都親力親為，因做事任勞任怨，被地方選民親切稱為「板橋阿信」、「小柚子」。

石一佑政治起點源於國小家長會長的角色，為孩子爭取校園資源，逐步接觸基層民意與公共行政。她回憶，從校園到社區的服務歷練，體認到基層需求若缺乏有效發聲管道，難以被政策重視，這份骨子裡的「俠女心態」成為其問政初心。

石一佑因頻繁與公部門及民意代表接觸，逐步理解政策與制度運作，也在過程中結識一群關心教育與公共事務的夥伴。隨著參與愈深，萌生了希望替更多孩子與弱勢族群發聲的念頭。在朋友建議下，石一佑將服務熱忱擴大，參選市民代表並先後當選第8、9屆板橋市民代表。這段歷程中，她也曾協助幼兒園不當對待案件發聲，陪伴校園事件受害家庭，逐步累積地方信任。

石一佑強調，這些經驗讓她在與社區、學校及行政單位協調上更為得心應手，也培養出對公共政策的敏銳觀察。這不僅讓她理解居民需求，更讓她能以制度化思維解決問題，尤其在弱勢族群服務方面，成為其問政的堅實後盾。

進入議會後，由於非政治世家出身，石一佑坦言最初是不斷透過實務持續磨練累積專業能力。她對每一次會勘、每份預算審查都事必躬親，雖然耗費大量時間，但也因此贏得居民信任。

石一佑感性地談到，因工作重心長期在外，陪伴家人的時間減少，但家人理解她是在投入公共服務，給予最大支持，這讓自己能無後顧之憂地投入公共服務，守護板橋超過55萬市民的福祉。

教育議題是石一佑首要關注的領域。她分析，板橋有20多所學校，教育資源應均衡分配，不能因預算限制而落後。任內，她積極運用議員建議事項，督導老舊校舍改善、教學設備更新，確保學生在優質環境下學習。在她看來，教育資源不只是硬體投入，更是制度化的管理，唯有如此才能讓每個孩子受益。

這份對孩子的守護，也延伸至社會各個角落。石一佑觀察到，板橋作為新北人口最密集、居民組成最多元的區域，社福需求同樣龐大且複雜，包括銀髮長者照護、婦幼保障與弱勢家庭扶助。她經常走訪基層，蒐集資料並進行問題分析，強調進步城市不只要有建設，更需建立溫暖的社會福利網。

石一佑將自己定位為「問題解決者」，務求讓每筆預算都精準落實，真正服務民眾，而非僅停留在行政流程中。

交通與環境優化也是她關注重點。石一佑提到，板橋每日交通流量大，交通會勘占她工作中極大比例。她期望將板橋建設為兼具人文氣息、交通便利與科技進步的友善城市，讓青年、孩童及銀髮長者都能感受到城市的溫暖與安全。這種以人為本的治理理念，驅動她不斷改善交通動線與公共空間。

在智慧化社福與數位平權方面，石一佑積極推動新措施。她認為，板橋具潛力成為示範區，不僅硬體建設要領先，軟體服務更應具人文關懷。每項基層服務都能成為城市進步的動力，只要用心經營，制度就能貼近市民需求。

石一佑主張，民意代表不能只解決「路平燈亮」的問題，更要能找出影響民眾的制度性問題。她回顧在立委服務處的經驗，許多基層困難源於法規僵化，進入議會後，她深入研讀法規，確保每項服務都能轉化為具體政策建議。這種從微觀服務到宏觀改革的方式，讓她問政更有深度，也讓服務熱忱延伸到制度層面。

即便工作繁忙，石一佑仍保持家長會長時期的熱誠，定期回校與老師、家長座談，了解教學困境，並將實地觀察轉化為議會質詢與建議。她認為，只有熱愛土地，才能在行政程序中保持動力，也感謝板橋鄉親的信任，讓她從家長成為能為居民發聲的公職人員。

關於未來的生涯規劃，石一佑始終圍繞幫助更多人與提升城市品質，在議會中持續爭取弱勢群體預算，確保邊緣聲音不被淹沒。她堅定表示，每一份努力都是為了給下一代更公平的環境，她會將基層服務熱忱轉化為推動城市轉型的力量，用實際行動守護板橋每位市民的幸福。

