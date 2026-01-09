【板橋阿信2-2】新北市長選戰布局 石一佑讚蘇巧慧靠實力專業贏民心

248260109a12

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員石一佑，曾輔選過前總統蔡英文，以及擔任立委張宏陸服務處主任暨競選特助。石一佑認為，政治不只是政黨競爭，更是城市治理能力的考驗，並指出國民黨在新北市執政21年，但她觀察發現，建設規劃似乎看不到大方向，也缺乏讓人印象深刻的亮眼政績。

隨著2026年11月28日「九合一選舉」將至，新北市長選戰正式進入白熱化階段。石一佑分析，這場選舉對民進黨而言格外重要，黨內很快就推出立委蘇巧慧出馬，讓選民提早認識候選人，並盡速整合新北小雞們以擴張基層能量。她重申，選戰重點在於勤走基層，這將帶領整個綠營在新北市的選情。

談到蘇巧慧委員，石一佑指出，蘇是律師出身，且在地方紮根多年，擁有多次大選經驗，在國會歷練豐富並為新北爭取多項重大建設，是真正靠實力、靠優質服務贏得民心的候選人。她稱讚蘇巧慧團隊年輕、有創意且在地經營許久，當上新北黨部主委後與各選區議員合作密切，在板橋區配合良好，可以帶領基層們一起衝，能展現出一個不一樣的新北市。

針對財政劃分法，石一佑分析，儘管藍白修訂的版本名義上讓統籌分配款增加，但因方案未能與地方需求充分對接，在營業稅與計畫型補助調整後，地方實質可支配資源反而縮水。舉例來說，捷運建設補助款就遭刪除90億元，教育與社福預算也削減數十億元，這顯示藍白主導的分配公式並未真正解決地方困境，反而衝擊長期發展。

石一佑憂心地指出，在這場政治角力背後，基層人民才是最大的受害者，當分配公式出現偏頗，受傷最深的就是市民。數據顯示，台北市獲配逾1149.2億元居冠，人均可分到4.6萬；但人口最多的新北市雖獲配957億元，人均卻僅2.4萬位居六都最低。這種分配上的顯著不公，直接導致新北市民在公共建設與福利上遭到排擠。

石一佑進一步批評，每一分預算的減少，都直接剝奪了市民應有的生活品質，無論是遲遲無法完工的軌道交通、縮水的社會福利，還是資源落後的教育環境，政治分贓不應建立在犧牲市民權益的基礎上。她強調，新北市長候選人必須具備解決民生迫切問題的能力，強化社會凝聚力並關注弱勢，才能獲得市民真正的信任。

對於當前局勢，石一佑認為藍白聯手策略更多是短期權力妥協，而非實質回應需求，容易讓民眾質疑政治誠信。她提醒，政治人物應專注跨黨派合作解決房價、低薪與高齡化問題，而非追求策略短效，才能提升施政效率與公信力。

在觀察民進黨整體策略時，石一佑特別提出3項建言：第一是黨內應保持政策靈活性與包容性，加強基層經濟扶持以改善中下層民眾生活；第二是持續拓展年輕族群與數位經濟政策；第三則是對外強化台灣在國際事務中的角色，在區域安全與經濟合作上維持外交優勢。

石一佑表示，2026選戰將直接影響城市治理，蘇巧慧憑藉實力與專業服務贏得認同，是最有潛力帶動新北市未來發展的人選。而選民也應以政策落實與治理能力作為評估標準，為新北市選出最合適的領航者，打造更美好的未來。

