板橋陌生男持利器闖社區閒晃 住戶驚：之前就看過他

新北板橋一個私人社區，昨(27)日早上爆出，有陌生男子持利器闖入，住戶人心惶惶，更有人表示前幾天就曾看過同一人在附近閒晃勘查，沒想到最後直接持利器進入社區。根據了解，這名葉姓男子不僅有妨害自由前科，且做筆錄時全程保持沉默，也不透露動機，後續被依入侵住宅及恐嚇罪嫌，移送偵辦。

海山分局執勤員警說：「他也沒有說你偷東西，我們只是要確認說，你找朋友，OK，那你要不要請他下來。」藍衣男子雙手抱胸，面對員警提問，明顯有些防備，海山分局執勤員警說：「方便問一下你口袋那是什麼嗎。」男子左手緊塞口袋，還頻頻舉起右手，表示不想交出口袋裡的東西，原來他不僅持刀，還非法闖入私人社區。

華視新聞記者李思琪說：「當時這名男子，就是趁著住戶進出閘門的時候，趁機闖入停車場，在停車場內閒晃，被總幹事發現，報警處理。」事發就在昨(27)日早上9點多，新北市板橋一個私人社區，遭陌生男子持刀闖入，住戶人心惶惶。

社區住戶說：「這個是我們生活上的隱憂，現在瘋子這麼多，哪一天，我們如果在地下室要停車，有時候有小孩子，如果對我們不利怎麼辦，(總幹事)他說從開始，我們在測那個壓縮機的時候，就有在這邊出入了啊，就有在看覺得不對勁，到昨(27)日是跟人家進去啊。」

根據了解33歲的葉姓男子，當時跟著住戶闖入停車場，向員警供稱是來找朋友，不過卻遲遲不聯繫行跡詭異，後來又被發現口袋藏有水果刀，被依現行犯遭逮，且做筆錄時沉默沒透露動機。

社區住戶說：「(鐵門)平常都是開著，因為方便住戶進出，但是柵欄會下來，因為我們車子都會有感應啦，只是之前可能就是因為方便就開著這樣，現在因為安全的考量，就會長時間關著(鐵門)。」

海山分局新海所副所長葉洋辰說：「員警到場查證，葉男未居住於該社區，並在身上查扣水果刀一把。」私人社區爆出持刀驚魂，好在意外發生之前，及時被發現制止，但男子先前就有妨害自由前科，持刀動機不明，仍讓住戶相當擔憂。

